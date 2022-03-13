KLAMER 250 mg/ 5 ml oral süspansiyon nedir ne için kullanılır? Klamer buzdolabında mı saklanır?

Çocukların yaşadığı bazı sağlık sorunlarının tedavisinde uzmanlar antibiyotiklere başvuruyor. Reçete ile satılan ilaçlar arasında yer alan Klamer’in ne için kaç doz olarak kullanılacağı merak ediliyor. Peki, Klamer kaç kilo için ne kadar kullanılır?

KLAMER 250 mg/ 5 ml oral süspansiyon nedir ne için kullanılır?

Klamer kuru toz halinde bulunan içme suyuyla sulandırılan makrolid adı verilen bir gruba ait yarı-sentetik bir antibiyotiktir.

KLAMER çeşitli mikroorganizmaların neden olduğu aşağıdaki enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılmak içindir:

Farenjit (yutak iltihabı), tonsillit (bademcik iltihabı), akut maksiller sinüzit (sinüs iltihabı) gibi üst solunum yolu enfeksiyonları,

Pnömoni (zatürre), kronik bronşit gibi alt solunum yolu enfeksiyonları,

Akut otitis medya (orta kulak iltihabı),

Duyarlı mikroorganizmaların neden olduğu komplike olmayan, çeşitli deri ve yumuşak doku enfeksiyonları,

Mikobakteri adı verilen özel bir bakteri türünün neden olduğu enfeksiyonlar.

Klamer nasıl hazırlanır?

Klamer toz halinde bir ilaçtır. Önceden kaynatılmış soğutulmuş içme suyuyla hazırlanır. Öncelikle toz halindeki şişe çalkalanır, ardından şişe üzerindeki çizgiye kadar su doldurulur ve ilaç iyice çalkalanır.

Klamer kaç gün nasıl saklanır? Klamer buzdolabında mı saklanır?

Pek çok antibiyotiğe göre Klamer buzdolabında saklanmaz. Klamer'i hazırladıktan sonra 14 gün boyunca 25 derecenin altında oda sıcaklığında saklayabilirsiniz.

Klamer yan etkileri nedir?

Klinik çalışmalarda bildirilen yan etkilerin çoğu hafif ve geçici olup klasik makrolidlere göre gastrointestinal yan etkiye daha az rastlanmaktadır. İlaçla ilgili etkilerden dolayı tedaviyi bırakan hastalar % 3’ den daha azdır. Yan etkiler çoğunlukla gastrointestinal sistemle ilgili olup diyare (% 3), kusma, glossit, abdominal ağrı (% 2), dispepsi (% 2) ve bulantıdır (% 3). Diğer yan etkiler, baş ağrısı (% 2) tat değişikliği (%3) ve karaciğer enzimlerindeki geçici yükselmelerdir. Tat alma bozukluğu ile birlikte koku alma duyusunda değişiklik bildirilmiştir. Klaritromisin ile tedavi olan hastalarda diş renginde bozulma görülmüştür. Renk bozukluğu profesyonel diş temizliği ile giderilebilmektedir.

Bazıları, hipoglisemik ajan veya insülin tedavisi gören hastalarda görülmek üzere seyrek olarak hipoglisemi vakaları bildirilmiştir. İzole trombositopeni vakaları rapor edilmiştir. Diğer makrolidlerle olduğu gibi, klaritromisin ile seyrek olarak; karaciğer enzimlerinde artış ve sarılıkla veya sarılıksız seyreden hepatoselüler ve/veya kolestatik hepatik fonksiyon bozukluğu bildirilmiştir. Bu hepatik fonksiyon bozukluğu şiddetli olabilir ve genellikle geri dönüşümlüdür (reversibldır). Çok nadir durumlarda letal sonuçlanan hepatik yetmezlik rapor edilmiştir ve genellikle önceden var olan ciddi hastalıklarla ve/veya aynı anda kullanılan ilaçlarla ilgilidir.

Klaritromisin ve Omeprazol’ ün birlikte uygulandığı klinik araştırmalarda dilde geçici renk değişikliği görülmüştür.

Oral klaritromisinle ürtiker, deri erüpsiyonları, allerjik ve anafilaktik reaksiyonlar bildirilmiştir. Ayrıca anksiyete, baş dönmesi, uykusuzluk, kötü rüyalar, konfüzyon, hallusinasyon ve psikoz bildirilmişse de nedensellik bağlantısı belirtilmemiştir. Tedavi sırasında geçici işitme kaybı görülebilirse de ilacın kesilmesiyle düzelir. Klaritromisinin QT aralığı uzamış kişilerde ventriküler taşikardi ve “torsades de pointes” a yol açabileceği bildirilmiştir.

Klamer kaç gün kaç doz kullanılır? Klamer kaç yaş kaç ölçü verilir?