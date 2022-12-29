KKTC'nin tanınması Doğu Akdeniz'deki dengelerin oturması için zorunlu!

Yakın Doğu Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Fakültesi ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen “Kıbrıs Sorunu: Çevresel Zorluklar ve Enerji Güvenliği” yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Dünyadan 40 üniversitenin desteği ile yapılan uluslararası konferans, bilim insanları, siyasetçiler, bürokratlar, emekli generaller/amiraller ve enerji uzmanlarından oluşan 200’e yakın katılımcıyı bir araya getirdi. Bu yıl üçüncüsü düzenlenen konferansta, üç gün boyunca Doğu Akdeniz’deki enerji güvenliği sorunlarına ve enerji güvenliğinin politik ekonomisi ile ulusal/uluslararası güvenlik arasındaki karşılıklı ilişkiye ve bu dengede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin rolüne ilişkin önemli konular ele alındı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: “Dünyanın, Kıbrıs sorunu olarak adlandırdığı konu özünde bir egemenlik mücadelesidir.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nde üç gün süren “Kıbrıs Sorunu: Çevresel Zorluklar ve Enerji Güvenliği” konferansında çevre ve enerji ile ilgili önemli konuların ele alındığını ifade eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dünyanın, Kıbrıs sorunu olarak adlandırdığı konunun, özünde bir egemenlik mücadelesi olduğunu vurguladı. Kıbrıs’ta yaşanan politik mücadelelerin tarihine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Kıbrıs Türkleri, Rumlar tarafından yaşatılan ağır olayların ardından kendi devletlerini kurmak zorunda kalmıştır” dedi.

Rusya-Ukrayna savaşının ardından dünyada global dengelerin ve uluslararası ilişkilerin yeniden yapılandığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Yaşanan gelişmeler; jeopolitik ve jeoekonomik konumu ve sahip olduğu doğalgaz potansiyeli ile Kıbrıs adasının önemini artırmış, KKTC de ana aktörlerden biri haline gelmiştir; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, ana vatanımız ve garantör ülkemiz Türkiye ile birlikte bölgedeki Türk çıkarlarını korumak için çalışıyoruz” ifadesini kullandı. Tatar sözlerine “Kıbrıs Rum tarafının, büyük uluslararası şirketlerle, Kıbrıs adası etrafındaki denizlerdeki enerji kaynaklarının tanınmış bir devlete ait olduğu argümanıyla birçok anlaşma yaptığını görüyoruz; 1960 Anlaşmasına göre Kıbrıs Rumları ile eşit haklara ve egemenliğe sahibiz. Bu nedenle biz de anavatan Türkiye ile birlikte arama yapma haklarına sahibiz” şeklinde devam etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Bölgedeki ve dünyadaki gelişmelerin yeni bir bakış açısıyla tartışıldığı bu değerli konferansı düzenlediği için Yakın Doğu Üniversitesi’ne teşekkür ediyorum” sözleriyle sözlerini sonlandırdı.

Olgun Amcaoğlu: “Stratejik enerji planı, ihracat strateji eylem planı ve sanayi strateji eylem planı gibi birtakım adımları atmak durumundayız.”

Bu yıl 3’üncüsü düzenlenen “Kıbrıs Sorunu: Çevresel Zorluklar ve Enerji Güvenliği Konfreansı”nın kapanışında konuşan KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu konuşmasına, “Ekonomi ve Enerji Bakanı olarak bu kapsamlı ve geniş konferansa katılarak, enerji güvenliğiyle ilgili bilgiler vermekten mutluluk duyuyorum” sözleri ile başladı. Pandemi dönemine ve yakın zamanda meydana gelen Ukrayna-Rus Savaşına değinen Bakan Amcaoğlu, yaşanan olumsuz olayların birtakım olumsuz sonuçlar doğurduğunu söyledi. Antalya’da katıldıkları enerji zirvesinden bahseden Bakan Amcaoğlu, “Doğu Akdeniz’in ortasında verilen mücadele ve Mavi Vatan için ortaya koyduğumuz düşünceler akabinde Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte omuz omuza attığımız adımlar güzel sonuçlar ortaya koyacaktır” dedi.

KKTC İçmesuyu Temin Projesi’nden bahseden Bakan Amcaoğlu, “Yüzyılın projesi olan KKTC İçmesuyu Temin Projesi ve bu noktadan sonra enerji noktasında hayata geçirilecek olan tüm projeler, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte KKTC’nin önemini bir kat daha arttırmıştır; Atatürk’ün de 1937’de ifade ettiği şekilde, KKTC’nin üzerinde yaşayan Türk halkının bir sıkıntı yaşaması ve ikmal yollarının kapanması Türkiye Cumhuriyeti için kabul edilemezdir.” ifadelerini kullandı. Bakan Amcaoğlu, “Ülkemizin enerji arz güvenliğini doğru şekilde şekillendirebilmeli ve 2030 yılından sonra fosil atıklarla üretimin olamayacağını bilerek, kendi arz güvenliğimizi sağlayarak, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte enterkonnekte olmanın şartlarını yerine getirerek haraket etmeliyiz. Dünya üzerinden şanslı ülkelerin başında geliyoruz. 333 güne yakın güneş görüyoruz. Maliyeti düşürerek kendi enerjimizi üretme şansına sahibiz. Bunun içinde tüm gücümüzle çalışıyoruz ve üretiyoruz” dedi. Bakan Amcaoğlu ayrıca, “Bakanlık olarak Enerji Dairesinin kurulumu ile ilgili çalışmaları, Enerji üst kurulu ile ilgili çalışmaları, Enerji verimliliği ve elektrikli araçlarla ilgili bütün mevzuat çalışmalarını bitirmiş ve Meclis komitelerine göndermiş bulunduklarını” ifade etti.