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Dünya KKTC'nin ilk yerli otomobili test edildi
Dünya

KKTC'nin ilk yerli otomobili test edildi

KKTC'nin ilk yerli otomobili GÜNSEL'in ilk modeli B9 KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından test edildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-29 16:51:00 -
KKTC'nin ilk yerli otomobili test edildi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yüzde 100 elektrikli GÜNSEL'in direksiyonuna geçerek, Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde GÜNSEL Üretim Tesislerinin sürüş alanında aracı test etti. Test sürüşünde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatara, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel eşlik etti. Test sürüşünün ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, bu büyük başarıya imza atan Günsel Ailesini tebrik etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, yerli otomobil GÜNSEL'in ülke tanıtımına, ekonomisine, ihracatına, istihdamına ve kalkınmasına büyük bir katkı yapacağını söyledi.

 

Tatar'dan teşekkür

Cumhurbaşkanı Tatar, GÜNSEL B9 ile gerçekleştirdiği test sürüşünün ardından Ülkem adına mutlu ve sevinçliyim ifadesini kullandı. Gerekli test süreçlerinin ardından GÜNSEL'i yollarda görmenin mutluluğunu yaşayacaklarını belirten Tatar, emeği geçenlere ve Günsel Ailesine teşekkür etti. GÜNSEL'in yüzde 100 elektrikli bir otomobil olmasının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adına önemli bir gelişme olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, "Dünya artık değişmekte. Havayı, emisyonu ve çevreyi korumak gerekiyor. GÜNSEL piyasaya çıktığı zaman bu özellikleriyle dünyada ilkler arasında yer alacak. Hem yerli üretim hem de konforu bakımından ilgi göreceğine inanıyorum. Ülkem adına çok sevinçliyim" diye konuştu.

Günsel: Mühendislerimiz gecesini gündüzüne kattı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatarı GÜNSEL Üretim Tesislerinde karşılayan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, test sürüşü sırasında da Cumhurbaşkanı Tatara eşlik etti. Test sürüşünün ardından açıklamalarda bulunan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, Cumhurbaşkanı Ersin Tatara GÜNSEL'e yaptığı ziyaret nedeniyle teşekkür etti. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, yüzde 100 elektrikli otomobil GÜNSEL'i tasarımdan Ar-Ge'ye teknolojiden mühendisliğe tek vücut, tek yürek, büyük bir inançla, gece gündüz çalışarak gerçeğe dönüştürdüklerini söyledi.

10 bin 936 parçanın bir araya gelmesiyle üretildi

Tek şarjla 350 kilometre yol kat edebilen GÜNSEL B9, toplamda 10 bin 936 parçanın bir araya gelmesiyle üretildi. Aracın motoru 140 kW gücünde. Saate 100 km hıza 8 saniyede ulaşabilen Günsel B9un hız limiti ise elektronik olarak saatte 170 km ile sınırlandırıldı. GÜNSEL'in bataryası yüksek hızlı şarjla sadece 20 dakikada doldurulabiliyor. GÜNSELin ilk modeli B9 Sarı, Kırmızı ve Mavi renklerinde üretildi. Sarı, Kıbrıs'ın toprağını, mavi de mavi vatan Akdeniz'i simgeliyor. Kırmızı ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bayrağındaki kırmızı yıldız ve hilalden ilham alıyor.

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