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KKTC'nin döviz kararı!

KKTC Bakanlar Kurulu'nun dövizdeki ani artış nedeniyle acil olarak toplanma kararı aldığı açıklandı.

12 Ağustos 2018 Pazar 21:54
KKTC'nin döviz kararı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, dövizdeki artış ile ilgili olarak bakanlar düzeyinde acil toplanma kararı aldı. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu dövizdeki ani artış gündemi ile yarın olağanüstü bir toplantı yapma kararı aldı.

Bakanlar kurulunun KKTC'deki ekonomik gelişmelerle ilgili atılacak adımları değerlendirmek üzere yarın sabah saat 10.00’da toplanacağı bildirildi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümet Sözcüsü olan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay tarafından yapılan açıklamada, yarınki toplantıda dövizin durumu ve ülkedeki ekonomik ilerlemenin değerlendirileceği belirtildi. 

Açıklamada muhalefetin son gelişmeler hakkındaki görüşlerine de önem verildiği vurgulanarak, “Türk lirasının döviz karşısında önemli oranda değer kaybetmesi ekonominin farklı sektörlerini olumsuz yönde etkileyecek, özellikle dar gelirli vatandaşların geçim sıkıntısı çekmelerine neden olabilecek bir risk ortaya çıkardı. Bu türden önemli bir sorun ancak toplumsal birliktelik ile aşılabilir ve olumsuz etkileri azaltılabilir” ifadelerine yer verildi. 

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 21:54
  1. KKTC

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