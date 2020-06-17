  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

KKTC’nin 2 numaralı polis imamı yakalandı

FETÖ’nün KKTC’deki 2 numaralı polis imamı olduğu belirlenen Çetin Şahmaran’ı polis operasyonuyla yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 16:35:47 -
KKTC’nin 2 numaralı polis imamı yakalandı

FETÖ’nün KKTC’deki 2 numaralı polis imamı olduğu belirlenen Çetin Şahmaran’ı polis operasyonuyla yakalandı.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) başkenti Lefkoşa’da FETÖ’ye operasyon yapıldı. KKTC polisi uzun süredir teknik takipte tuttuğu polisin 2 numaralı imamı olduğu öğrenilen Çetin Şahmaran’ı yakaladı. Şahmaran’ın Lefkoşa’daki evine yaptığı baskında 20 bin 600 sterlin, 5 bin ABD doları, 3 bin euro, birçok elektronik eşya ile cep telefonu ve çok sayıda dokümana el kondu.


Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılan KKTC’nin 2 numaralı polis imamı için soruştuma amaçlı 2 gün tutuklu kalmasına karar verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı