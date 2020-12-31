KKTC'li liderlerden yeni yıl mesajı

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner, yeni yıl mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, yeni umutlar ve dileklerle yeni bir yıla girdiklerini belirtti. Tatar, "Yeni yılın ülkemize ve bütün dünyaya hayırlı olmasını ve hepimize sağlık, huzur ve refah getirmesini diliyorum. 2020 yılını geride bırakırken hafızalarımızdan silinmeyecek pandemi sürecinin 2021 yılında son bulması ümidiyle sizleri selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Küresel bir salgınla karşı karşıya kalınan bu zorlu süreçte yüz binlerce insan hayatını kaybederken, milyonlarca insanın tedavilerine devam edildiğini kaydeden Tatar, "Temennim, aşının bulunmasıyla birlikte 2021 yılında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının kontrol altına alınarak son bulması ve tüm insanlık adına daha sağlıklı ve güzel günlere ulaşılmasıdır." açıklamasında bulundu.

Son günlerde tüm dünyada Kovid-19 vaka sayılarının arttığını ve bunun endişeye neden olduğunu vurgulayan Tatar, her türlü fedakarlığa katlanan, kendilerine, doktorlara ve tüm sağlık çalışanlarına her zaman yardım elini uzatan ana vatan Türkiye'ye teşekkür etti.

Tatar, 2020'de yaşanan bir diğer önemli olayın ise KKTC'deki cumhurbaşkanı seçimiyle Kıbrıs meselesinde artık egemen eşitliğe dayalı, iki devletli bir çözümün gündeme gelmesi olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, "Kıbrıs Türk halkının ulusal davasına sahip çıkmak ve KKTC'nin zeminini güçlendirmek için Türkiye ile iş birliği içinde çalışmalarımız devam etmektedir. Vizyonumuz, iki halk ve sahip oldukları iki devlet arasında, egemen eşitlik ve iş birliğine dayalı bir uzlaşı zeminini oluşturmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

- "Türkiye'nin de büyük desteği ile önemli adımlar attık"

Başbakan Saner, 2020 yılının nerdeyse bütününün dünya için eşi benzeri görülmemiş bir salgınla mücadeleyle geçtiğini belirterek salgının sadece sağlığı değil, ekonomiyi, sosyal yaşamı ve insanların psikolojisini de olumsuz yönde etkilediğini kaydetti.

Bu süreçte KKTC ekonomisinin daraldığını vurgulayan Saner, yaşanan sorunlara rağmen tüm sektörlere ayakta durabilmeleri için devlet olarak ellerinden gelen katkıyı yaptıklarının altını çizdi.

​​​​​​​Ana vatan Türkiye'nin de büyük desteğiyle salgının olumsuz etkilerini asgariye indirgemek, salgınla başarılı şekilde mücadele edebilmek ve sağlık alanındaki eksikleri gidermek için önemli adımlar attıklarını aktaran Saner, "İnşallah 2021 yılı yeniden normale döneceğimiz, güzel ülkemizi, dünyamızı rahatça gezebileceğimiz, birbirimize dostça, kardeşçe sarılabileceğimiz bir yıl olur." ifadelerini kullandı.