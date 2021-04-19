KKTC'li hukukçular Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı: Haddi aşan ifadeler!
Basın açıklaması yapan KKTC'li bazı hukukçular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı haddi aşan ifadelerle hedef aldı.
Cumhurbaşkanı Tecep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde alınan, Kur'an kurslarının kapatılması kararını eleştirince, KKTC'li bazı hukukçuların hedefi haline geldi. Lefkoşa Yüksek Mahkemesi önünde basın açıklaması yapan bir grup avukat, “Yargılama süreçleri bağımsız bir şekilde yürütülmezse, varılacak kararlar siyasi iktidarın tekeline kalır ve adalete değil ideolojilere hizmet eder. Erdoğan açıklamalarıyla hıncı ve linci körüklüyor." dedi.