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Gündem KKTC’den Rum Dışişleri Bakanına sert tepki! Türkiye ile ilgili çirkin ifadeler
Gündem

KKTC’den Rum Dışişleri Bakanına sert tepki! Türkiye ile ilgili çirkin ifadeler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides'in Türkiye aleyhine kullandığı ifadelere cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-01 15:39:00 -
KKTC’den Rum Dışişleri Bakanına sert tepki! Türkiye ile ilgili çirkin ifadeler

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides'in Türkiye aleyhine kullandığı ifadelere tepki göstererek, "Tüm anlaşma modellerini reddedip, Kıbrıs Türk halkının varlığını ve kendi kendini yönetme hakkını yok sayan bir zihniyetin Türkiye aleyhine ortaya attığı suçlamalar, en hafif tabir ile iki yüzlülüktür." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rum Bakan Christodoulides'in basına vermiş olduğu son demeçte ana vatan Türkiye aleyhine ortaya koyduğu iddiaların, her zaman olduğu gibi, Rum tarafının kendi saldırgan tutumunu gizlemek için takındığı bilindik, saygısız ve hadsiz yaklaşımının parçası olduğu dile getirildi.

Christodoulides'in "Türkiye'nin "agresif" siyaset yürütmekte olduğunu, bölgede iyi ilişki içinde olduğu hiçbir devlet bulunmadığını ve yeni Osmanlı İmparatorluğu yaratma çabasında olduğunu" öne sürecek kadar haddini aştığı belirtilen açıklamada, "Kıbrıs Adası'nda ve bölgedeki paylaşımdan uzak doyumsuz tavırları ile kimin 'agresif' olduğunu anlamak için tarihi gerçeklere bakmak yeterlidir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi,

"Kıbrıs Türk tarafı, ana vatan Türkiye ile bugüne kadar Kıbrıs konusunda bir anlaşmaya varılabilmesini teminen tüm iyi niyetini ortaya koymuş ve bu konudaki yapıcı tavrını ispat etmiştir. Tüm anlaşma modellerini reddedip, Kıbrıs Türk halkının varlığını ve kendi kendini yönetme hakkını yok sayan bir zihniyetin Türkiye aleyhine ortaya attığı suçlamalar, en hafif tabir ile iki yüzlülüktür."

Ada ve etrafındaki gerginliğin artmasının tek müsebbibinin Kıbrıs Rum tarafı olduğu vurgulanan açıklamada, Kıbrıs Türk tarafının, Ada ve etrafındaki doğal kaynakların paylaşımı hususundaki yapıcı önerisinin hala masada olduğunun Kıbrıs Rum tarafına hatırlatmakta fayda olduğuna değinildi.

Rum tarafının diyalog ve diplomasi yerine saldırganlığı ve küstahlığı tercih ettiği kaydedilen açıklamada, Rumlar bir an önce aklıselim davranmaya davet edildi.

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