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KKTC'den rest: Asla kabul etmeyiz!

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş ile ilgili,"Rumlarla ortak komiteyi kabul edemeyiz" dedi.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:59
KKTC'den rest: Asla kabul etmeyiz!

CNN Türk'te açıklamalarda bulunan KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Kapalı Maraş ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sondaj gerilimi

Tatar, Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri ile ilgili, "Türkiye'nin kararlı adımı çok önemli. Kıbrıs Türkleri haklarını yedirtmeyecek. Çatışma kültürüne karşı dik durmalıyız. Bölgede büyük bir zenginlik olduğu belli. Rum kesiminin söylemlerine hayret ediyorum. Rum kesiminin söylemleri hukuk dışı" dedi.

Kıbrıs müzakereleri

Kıbrıs müzakerelerinde Rum kesiminin "Türkiye'nin garantörlükten vazgeçmesi, Maraş'ın kapalı kalması" gibi taleplerde bulunmasını değerlendiren Tatar, "9 Ağustos'taki görüşmeden bir şey çıkmaz. Artık uyanın, Kıbrıs'ta iki devlet var. Miçotakis'in dediği modası geçmiş garantörlük. Türkiye'nin garantörlük hakkında vazgeçemeyiz" dedi.

Kapalı Maraş

Kapalı Maraş'ın açılması için gerekli işlemlerin ve envanter çalışmalarının sürdürüldüğünü belirten Tatar, "Malların iadesi söz konusu olabilir. Oradaki malların büyük kısmı Osmanlı malı. Rumlarla ortak komiteyi kabul edemeyiz. Sahil turizmi ve KKTC turizmi için çok değerli bir yer. Kendi finansmanını kendi içinde yaratacak" dedi.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 11:59
  1. KKTC Başbakanı Ersin Tatar

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