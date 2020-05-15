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KKTC'den getirilen 288 kişi yurda yerleştirildi

KKTC'den getirilen 288 kişi, koronavirüs önlemleri kapsamında Karaman'da bulunan Hatuniye Öğrenci Yurdu'nda kendilerine ayrılan odalara alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-15 08:04:00 -
KKTC'den getirilen 288 kişi yurda yerleştirildi

KKTC'den getirilen 288 kişi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Karaman'da yurda yerleştirildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve ilgili bakanlıkların ortak çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında gemiyle Mersin'in Silifke ilçesindeki Seka Taşucu Limanı'na getirilen vatandaşlar, sağlık kontrollerinin ardından otobüslere bindirildi.

Vatandaşları taşıyan otobüsler, polis ve AFAD ekipleri eşliğinde Karaman'a getirildi.

İkinci kez sağlık kontrolünden geçirilen yolcular, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Hatuniye Öğrenci Yurdu'nda kendilerine ayrılan odalara alındı.

Polis ekiplerinin koruyucu kıyafet, maske ve eldiven kullanması dikkati çekti.

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