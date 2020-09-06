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Gündem KKTC'den 'Akdeniz Fırtınası' mesajı
Gündem

KKTC'den 'Akdeniz Fırtınası' mesajı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı" için başarı dileklerinde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 16:17:00 -
KKTC'den 'Akdeniz Fırtınası' mesajı

Bugün düğmeye basılan ve 10 Eylül tarihine kadar devam edecek "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı" için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinden (KKTC) açıklama geldi.

Başarı dileği

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Akdeniz Fırtınası Tatbikatı" için başarı dileklerinde bulundu.

Başbakan Tatar, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye ile KKTC'nin yaptığı 'Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'nın başladığını kaydetti.

Kararlılık vurgusu

Barıştan, dostluktan, uzlaşmadan yana olduklarını bildiren Tatar, fakat Türkiye ve KKTC'nin hakkını, hukukunu korumakta da kararlı olduğunu bildirdi.

Tatar, silahlı kuvvetler ve Kıbrıs Türk Barış Kuvvetlerine başarı diledi.

Milli Savunma Bakanlığı açıklama yapmıştı

Dün, Türkiye Milli Savunma Bakanlığından gerçekleştirilen açıklamada, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı unsurları tarafından 6-10 Eylül tarihlerinde yapılacak olan tatbikatın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde icra edileceği duyurulmuştu.

Kara, deniz ve hava unsurları katılıyor

Her sene planlı olarak gerçekleştirilen "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı" ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı iş birliği, eğitim ve beraber çalışabilirliğin geliştirilmesi hedefleniyor.

Türkiye'den kara, deniz ve havacılık unsurlarının da katılımı ile, tatbikat hava hücum, muharebe arama kurtarma harekatı tatbikatı ve eş zamanlı tabur görev kuvveti tatbikatları olarak, birleşik, müşterek ve fiili olarak gerçekleştirilecek.

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