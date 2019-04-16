KKTC'den ABD'ye uyarı: Büyük hata olur

KKTC Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD tarafından 1987 yılından bu yana Rum tarafına uygulanmakta olan silah ambargosunu kaldırmanın büyük bir hata olacağı ifade edilerek, "Kıbrıs Rum liderliği tarafından yapılan açıklamalar saldırganlık içermekte ve adadaki barış ve istikrarı tehdit eder nitelik taşımaktadır” denildi.

KKTC Dışişleri Bakanlığı, ABD tarafından 1987 yılından bu yana Rum tarafına uygulanmakta olan silah ambargosunu kaldırma yönünde atılacak bir adımın, Doğu Akdeniz bölgesinde silahlanma yarışını tetikleyeceği uyarısında bulundu. Bunun yangına körükle gitmek anlamı taşıyacağına dikkat çekilen açıklamada, "Gerek ülkede gerekse yurt dışında yabancı devlet ve uluslararası örgüt temsilcileriyle yapılacak diplomatik görüşmelerde bu konudaki hassasiyeti ve riskleri muhataplarımıza anlatmaya devam edeceğiz” denildi.

"Açıklamalar saldırganlık içermekte"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Malumları olduğu üzere, diğer gerekçeler yanında adadaki barış ve istikrar ortamının gerilime dönüşmemesi için GKRY’ye 1987 yılından beridir ABD tarafından silah ambargosu uygulanmaktadır. ABD Meclisi’nde, Yunanistan ve Kıbrıslı Rumların çıkarlarını ileriye götürmek için seçildiği günden beri büyük uğraş veren bilindik Senatör ve Temsilciler Meclisi Üyeleri neredeyse her yıl olduğu gibi bu yıl da Güney Kıbrıs’a uygulanan silah ambargosunun kaldırılması için yeni bir yasa tasarısını ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi ve ABD Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesine sundular. Tasarı henüz ilgili Komiteler tarafından gündeme alınıp görüşülmemiştir. Ancak bu konunun ileri götürülmesine ilişkin olarak gerek ilgili senatör, gerekse Kıbrıs Rum liderliği tarafından yapılan açıklamalar saldırganlık içermekte ve adadaki barış ve istikrarı tehdit eder nitelik taşımaktadır. İlgili tasarıda ABD’nin Doğu Akdeniz’deki stratejik, enerji ve güvenlik çıkarlarını koruma gerekçesiyle bu ambargonun kaldırılması savunulmaktadır.

"ABD'den tasarıyı reddetmesini bekliyoruz"

Yasa tasarısında ayrıca Yunanistan’a üç milyon dolarlık silah finansmanı ile yine Yunanistan ve Rum tarafına ikişer milyon dolarlık askeri eğitim yardımı da öngörülmektedir. Sürekli olarak vurguladığımız üzere bölgemizde ve adamızda istikrar ve huzur ortamı Kıbrıs Türk tarafı için çok önemlidir ve bu doğrultuda atılabilecek her türlü işbirliği adımını ileriye götürmeye hazırız. Ancak zaten zor bir coğrafyada bulunan adamızdaki mevcut huzur, güven ve istikrarı sekteye uğratacak adımların atılması konusunda da hassas olduğumuzun bilinmesi gerekir. Buna yönelik olarak ABD Meclisi’nden ilgili tasarıyı diğer benzer tasarılarda olduğu gibi komite aşamasında reddetmesini ve bölgesel iş birliğini teşvik edecek adımlar atılması yönünde ilgili taraflara çağrı yapmasını umut ediyoruz. Rum yönetimine silah ambargosunu kaldırma yönünde atılacak bir adım Doğu Akdeniz bölgesinde silahlanma yarışını tetikleyeceği uyarısında bulunma ihtiyacı hissediyoruz. Böyle bir adım yangına körükle gitmek anlamı taşıyacaktır. Dışişleri Bakanlığı olarak gerek ülkede gerekse yurt dışında yabancı devlet ve uluslararası örgüt temsilcileriyle yapılacak diplomatik görüşmelerde bu konudaki hassasiyeti ve riskleri muhataplarımıza anlatmaya devam edeceğiz.”