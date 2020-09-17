KKTC’den ABD’ye mektup..

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ABD Dışişleri Bakanı Michael R. Pompeo ve Savunma Bakanı Mark Esper’e gönderdiği mektuplarda Kıbrıslı Türklerinin ada üzerinde hakları olduğuna, Kıbrıs Türk tarafının itirazlarına rağmen Rum kesiminin yaklaşık 20 yıldır yasal olmayan faaliyetlerine devam ettiğini vurguladı.

Özersay, Rum tarafının tek taraflı çalışmaları ve Kıbrıs Türkleri ile işbirliği içerisinde olmaması nedeniyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ve çıkarlarını korumak ve ileriye götürmek üzere Türkiye ile kıta sahanlığı anlaşması imzaladığını ve Türk Petrolleri Anonim Ortaklığına doğal gaz arama yetkisi verdiğini ifade etti.

Kıbrıs sorununun 52 yıldır çözülmemesinin sebebi olarak Rum kesimini işaret eden Özersay, 2011, 2012 ve 2019 yılında, doğal gaz arama çalışmaları için işbirliği girişiminde bulunulmasına rağmen Rum kesiminin bu girişimlere olumsuz yanıt verdiğinin altını çizdi.

Bakan Özerasy ayrıca, Yunanistan’a yakınlıkları ve taraflı görüşleri ile bilinen ABD Kongre üyeleri Frank Pallone, Gus Bilirakis ve Carolyn Maloney’in Kıbrıs Türk’lerinin haklarını yok sayarak, Rumlara verdikleri aşırı yanlı desteğin, Rumların uzlaşmadan uzak ve provakatif tavırlarının sürmesine neden olduğunu da belirtti.

Kıbrıslı Türklerin ada ve etrafındaki doğal kaynakların eşit sahibi olduğunu savunan Bakan Özersay, Kıbrıs Türk tarafının, hidrokarbon kaynakları da dahil olmak üzere, ada ile ilgili tüm meselelerin işbirliği, diplomasi ve diyalog ile çözülmesini savunmaya devam edeceğini vurguladı.

Kaynak: Brtk.net