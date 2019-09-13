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KKTC’deki ilahiyatlarda kapanma tehlikesi!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), geçtiğimiz yıllarda Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesine 80 olan başvuru sayısı, bu yıl 5’e düştü.

13 Eylül 2019 Cuma 10:12
KKTC’deki ilahiyatlarda kapanma tehlikesi!

 Hasan Türkmen  Ankara 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), geçtiğimiz yıllarda Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesine 80 olan başvuru sayısı, bu yıl 5’e düştü. İlahiyat fakültelerine başvuruların bu denli azalmasında ise KKTC’li STK’lar, hükümetinin din öğrencilerine atama imkanı sağlamamasını sebep gösterirken, İlahiyat Fakültelerinin de yetersiz öğrenciden dolayı kapatılabileceğini söylediler.

İlahiyat okumak isteyen öğrencilerin, işsizlikten artık İlahiyat Fakültelerini tercih etmediğini ve bu durumun İlahiyat Fakültelerinin kapanmasına sebep olacağını söyleyen Kıbrıs İlahiyat Mezunları ve Mensupları Derneği Başkanı Abdurrauf Alhallaq, “İlahiyat Fakültelerinden mezun olan öğrencilere atama sağlanmıyor. Öğrenciler, ilahiyat okumak istemelerine rağmen atama sağlanmadığı için artık ilahiyatı tercih etmiyor. Ve geçtiğimiz yıllarda 80 olan başvuru sayısı bu yıl 5’e düştü. KKTC Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), münhal açmayarak 10 öğretmenin ücretini kendini bütçesinden vermemek için akıllı davrandığını sanarak Türkiye’den aldı. Ve din öğrencilerine atama imkanı sağlamamasıyla birlikte kendi elleriyle açılışını yaptığı okulun ve İlahiyat Fakültelerinin uzun vadede kapanmasına sebep olacaktır. Gençlerin başka ülkelere göçmesine, gençlerin devletine karşı güven sorunu yaşamasına sebep olacaktır” dedi.

Alhallaq, atama bekleyen KKTC’li öğrenciler yerine, KKTC hükümetinin Türkiye’den öğretmen almasını da eleştirdi.


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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 10:12
  1. Ankara
  2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC)
  3. Yakın Doğu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
  4. KKTC
  5. Abdurrauf Alhallaq

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