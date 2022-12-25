KKTC'de yerel seçimler için oy kullanma işlemi başladı! Tartışmalı isim Fırat Ataser yeniden aday oldu

Yerel seçimlerde 208 bin 236 kayıtlı seçmen, 18 belediye başkanı, 220 belediye meclis üyesi, 240 muhtar ve 960 ihtiyar heyeti üyesini belirleyecek.

Saat 18.00'e kadar sürecek oy kullanma işleminin ardından belediye başkanlığı öncelikli olmak şartıyla oy sayımına başlanacak.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) verilerine göre, ülke genelinde 768 sandıkta oy kullanacak seçmenler, 18 belediye başkanlığı için 6'sı kadın olmak üzere 67 aday arasından seçim yapacak.

TARTIŞMALI İSİM YENİDEN ADAY OLDU

Merakla beklenen seçimler öncesi ismi daha önce darp skandalına karışan Alsancak Belediye Başkanı Fırat Ataser’in yeniden aday olup seçimlere girmesi tartışma yarattı…

VATANDAŞI DARP ETMİŞTİ

Seçimlerde Lapta-Alsancak-Çamlıbel Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan adayı olan Fırat Ataser, geçtiğimiz Eylül ayında daha önce sokak ortasında tartışma yaşadığı bir vatandaşa tekme tokat saldırıp darp ettiği görüntüler basında yer almıştı.