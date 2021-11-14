KKTC’de yeni hükümet meclisten onay aldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yeni kurulan Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Demokrat Parti (DP) koalisyon hükümeti güvenoyu aldı.
Cumhuriyet Meclisi, UBP-DP koalisyon hükümetinin güven oylaması için olağanüstü toplandı. Güven oylamasında 27 kabul, 19 ret oyu kullanılırken 3 milletvekili ise oylamaya katılmadı.
Muhalefet partilerinden Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi milletvekillerinin ret oyu kullandığı oylamada güven oyu verenlerin sayısı, ret verenlerden fazla olduğu için yeni hükümet güvenoyu aldı.
Başbakan Faiz Sucuoğlu, hükümetinin güvenoyu almasının ardından söz alarak hükümetin hayırlı olmasını diledi. Sucuoğlu, erken seçime kadar hükümetin verimli çalışacağını söyledi. KKTC Meclisinde temsil edilen tüm siyasi partiler, 23 Ocak 2022’de erken seçime gidilmesi kararı almıştı.