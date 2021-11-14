  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya KKTC’de yeni hükümet meclisten onay aldı
Dünya

KKTC’de yeni hükümet meclisten onay aldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) yeni kurulan Ulusal Birlik Partisi (UBP) ve Demokrat Parti (DP) koalisyon hükümeti güvenoyu aldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 14:53:00 -
KKTC’de yeni hükümet meclisten onay aldı

Cumhuriyet Meclisi, UBP-DP koalisyon hükümetinin güven oylaması için olağanüstü toplandı. Güven oylamasında 27 kabul, 19 ret oyu kullanılırken 3 milletvekili ise oylamaya katılmadı.

Muhalefet partilerinden Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP) ve Toplumcu Demokrasi Partisi milletvekillerinin ret oyu kullandığı oylamada güven oyu verenlerin sayısı, ret verenlerden fazla olduğu için yeni hükümet güvenoyu aldı.

Başbakan Faiz Sucuoğlu, hükümetinin güvenoyu almasının ardından söz alarak hükümetin hayırlı olmasını diledi. Sucuoğlu, erken seçime kadar hükümetin verimli çalışacağını söyledi. KKTC Meclisinde temsil edilen tüm siyasi partiler, 23 Ocak 2022’de erken seçime gidilmesi kararı almıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Küfür rezaletine ‘reklam’ cilası!
Siyaset

Küfür rezaletine ‘reklam’ cilası!

Bingöl’de şehit abisinin bacısına galiz küfürler edecek kadar alçaklaşan Lütfü Türkkan’a sahip çıktığı ve PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile iş..
Savunma sanayii iddiasını ortaya koydu
Ekonomi

Savunma sanayii iddiasını ortaya koydu

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, SAHA EXPO’nun verimli geçtiğini kaydetti.
TUSAŞ'ın acı günü! Trafik kazasında hayatını kaybetti
Teknoloji

TUSAŞ'ın acı günü! Trafik kazasında hayatını kaybetti

TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Serdar Demir, trafik kazasında hayatını kaybetti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay