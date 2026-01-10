KKTC'de yeni asgari ücret net 52 bin 738 TL: 2026’nın ilk zammı oy çokluğuyla kabul edildi!

KKTC’de çalışanların gözü kulağının çevrildiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılının ilk ücretini belirlemek üzere Lefkoşa’da üçüncü kez bir araya geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu başkanlığında toplanan komisyonda, işçi tarafını Hür-İş Federasyonu, işveren tarafını ise Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsil etti.

Yaklaşık iki saat süren kritik görüşmelerin ardından Bakan Hasipoğlu, yeni rakamları kamuoyuyla paylaştı.

NET 52 BİN 738 TL, BRÜT 60 BİN 618 TL

Bakan Hasipoğlu, yeni asgari ücretin oy çokluğuyla tavsiye kararı olarak alındığını belirterek, rakamın resmiyet kazanması için Bakanlar Kurulu’na sevk edildiğini duyurdu.

Belirlenen yeni tarifeye göre; KKTC’de asgari ücret saatlik 349,71 TL, günlük 2 bin 797,75 TL ve haftalık 13 bin 988,76 TL oldu. Aylık bazda ise net rakam 52 bin 738 TL’ye yükselirken, brüt ücret 60 bin 618 TL olarak açıklandı.

HÜKÜMETTEN ASGARI ÜCRETLİYE EK DESTEK

Toplantı sonrası önemli bir müjde daha veren Bakan Hasipoğlu, sadece asgari ücretle geçinen çalışanlara yönelik ek bir sosyal yardım paketi hazırladıklarını belirtti.

Buna göre, sadece asgari ücret alan çalışanlara 6 ay boyunca, yarısı peşin olmak üzere toplam 12 bin TL ek destek ödemesi yapılacak.

Hükümetin bu hamlesiyle birlikte fiili artış oranının yüzde 22,90 seviyesine ulaştığı vurgulandı.