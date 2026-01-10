  • İSTANBUL
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
KKTC'de asgari ücret belli oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

KKTC'de asgari ücret belli oldu

Türkiye'de asgari ücret ve en düşük emekli maaşının belli olmasının ardından KKTC'de de yeni rakam belli oldu.

1
#1
Foto - KKTC'de asgari ücret belli oldu

KKTC'de yeni asgari ücret belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılının ilk asgari ücretini belirlemek amacıyla üçüncü kez toplandı.

#2
Foto - KKTC'de asgari ücret belli oldu

Başkent Lefkoşa’daki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Toplantı Salonu’nda saat 13.30’da başlayan toplantıya KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu başkanlık etti.

#3
Foto - KKTC'de asgari ücret belli oldu

Toplantıya işçi tarafını temsilen Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu başkanlığındaki heyet ile işveren tarafını temsilen Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası Temsilcisi Cengiz Alp başkanlığındaki heyet katıldı.

#4
Foto - KKTC'de asgari ücret belli oldu

Toplantının ardından açıklama yapan Bakan Hasipoğlu, asgari ücretin oy çokluğuyla tavsiye kararı olarak belirlendiğini ve kararın Bakanlar Kurulu’na iletileceğini söyledi.

#5
Foto - KKTC'de asgari ücret belli oldu

Hasipoğlu, belirlenen asgari ücretin saatlik 349,71 TL, günlük 2 bin 797,75 TL, haftalık 13 bin 988,76 TL, aylık net 52 bin 738 TL, brüt 60 bin 618 TL olduğunu açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
