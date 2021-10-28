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Sağlık KKTC'de vaka sayısı açıklandı
Sağlık

KKTC'de vaka sayısı açıklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde son 24 saatte 99 yeni tip koronavirüs vakası görüldü, toplam vaka sayısı 22 bin 173'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 23:10:00 -
KKTC'de vaka sayısı açıklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) son 24 saatte 99 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görüldü, toplam vaka sayısı 22 bin 173'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 12 bin 949 test yapıldı, 77'si yerel 99 pozitif vakaya rastlandı.

61 kişinin taburcu edildiği KKTC'de, 7'si yoğun bakımda 1235 kişinin Kovid-19 tedavisi devam ediyor.

KKTC genelinde bugün 1340 Kovid-19 aşısı yapıldı. Toplam 22 bin 173 vakanın görüldüğü KKTC'de, virüs nedeniyle 87 kişi hayatını kaybetti.

Rum kesiminde 109 yeni vaka

Kıbrıs Rum kesiminde ise son 24 saatte 109 yeni vaka görüldü.

Rum basınında yer alan habere göre, Rum Sağlık Bakanlığı, toplam 124 bin 17 vakanın görüldüğünü ve virüs kaynaklı 571 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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