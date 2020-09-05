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Aktüel KKTC'de son 80 yılın en sıcak eylülü yaşanıyor
Aktüel

KKTC'de son 80 yılın en sıcak eylülü yaşanıyor

Yeniakit Publisher
2020-09-05 16:43:20 -
KKTC'de son 80 yılın en sıcak eylülü yaşanıyor

LEFKOŞA (AA) - Son dönemde hava sıcaklıklarının arttığı KKTC'de 80 yılın en sıcak eylülü yaşanıyor.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, 1941-2020 döneminde eylül ayında kayıtlara geçen en yüksek sıcaklık 43 dereceyle 2015'te tespit edilirken, ülkede dün hava sıcaklığı Geçitkale'de 45,8, Ercan'da 45,7, Lefkoşa’da 44,3 ve Mehmetçik'te 45 derece ölçüldü.

KKTC Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, dün eylül ayı için 80 yıllık sıcaklık rekoru kırıldığını açıkladı.

Havaların 15 Eylül'den sonra serinleyeceğine işaret eden Buran, yarın ve pazartesi iç kesimlerde sıcaklığın 35-38 derece, diğer günlerde ise 39 ile 42 dolaylarında olacağını belirtti.

Buran, sahillerde ise sıcaklığın 32-35 dolaylarında seyredeceğini kaydederek, 15 Eylül'den sonra sıcaklığın mevsim normallerine düşerek iç kesimlerde 34, sahillerde 30 derece dolaylarında olmasının beklendiğini ifade etti.

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