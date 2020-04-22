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Aktüel

KKTC'de sokakta maske takma zorunluluğu getirildi

2020-04-22 21:09:03 -
KKTC'de sokakta maske takma zorunluluğu getirildi

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ülkede cuma gününden itibaren maskesiz sokağa çıkmanın yasak olacağını açıkladı.

Özersay, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan ilave tedbirleri açıkladı.

Bakanlar Kurulunun sokağa çıkacak kişilere maske takma zorunluluğu getirilmesi yönünde karar aldığını belirten Kudret Özersay, bu uygulamanın cuma gününden itibaren başlayacağını ifade etti.

Özersay, ramazan ayı boyunca toplu iftar, sahur ve ibadet yapılamayacağını duyururken, alınan kararın teravih ve bayram namazı için de geçerli olacağını kaydetti.

Daha önce 27 Nisan'a kadar deniz yolu ile ülkeye girişleri durdurma yönünde karar aldıklarını hatırlatan Kudret Özersay, bu tarihin de diğer uygulamalarla uyumlu olması amacıyla 30 Nisan'a uzatıldığını ifade etti.

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