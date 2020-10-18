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Dünya KKTC'de seçimde ikinci tur oylama başladı
Dünya

KKTC'de seçimde ikinci tur oylama başladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için oy kullanılmaya başlandı. Oy kullanma işlemi akşam saat 18'e kadar devam edecek.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 08:50:00 -
KKTC'de seçimde ikinci tur oylama başladı

Kıbrıs Türk halkı, gelecek 5 yıl görev yapacak cumhurbaşkanını belirlemek üzere saat 08.00'den itibaren sandık başına gitmeye başladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC)Seçimin ikinci turunda Başbakan ve Ulusal Birlik Partisinin (UBP) cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı yarışacak.

11 Ekim'de yapılan seçimin ilk turunu Tatar oyların yüzde 32,34'ünü alarak birinci, Akıncı ise yüzde 29,80'ini alarak ikinci sırada tamamladı.

İlk turda yarışan 11 adaydan hiçbiri yüzde 50'den fazla oy alamadığı için cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kaldı.

Saat 18.00'e kadar devam edecek

Oy kullanma işlemi saat 18.00'e kadar sürecek ve kayıtlı 199 bin 29 seçmen 738 sandıkta oy kullanabilecek.

Oy verme işlemlerinin tamamlanmasının ve sandıkların kapanmasının ardından sayıma geçilecek.

Bu yıl seçim sandıklarında Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) görevlendirdiği toplam 2 bin 658 kişi görev yapıyor.

Sonuçların 20.00'de netleşmesi bekleniyor

YSK'nin seçimin sonucunu bu akşam 20.00'ye kadar açıklaması bekleniyor.

Seçmenlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında maske ve eldiven kullanarak oy kullandığı görüldü.

Görevliler, seçmenlere dezenfektan kullanmaları uyarısında da bulundu.

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