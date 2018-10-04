KKTC'de röntgenci skandalı! Biri teknisyen, diğeri kantinci

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), röntgencilik olayları ile sarsıldı.

İlk olay Girne’deki 5 yıldızlı bir otelde meydana geldi. Kıbrıs Postası’nın haberine göre otelde teknisyen olarak çalışan Serkan K.'nin sık sık kadınlar tuvaletine girdiği çalışanlar tarafından görüldü. Serkan K., yine kadınlar tuvaletine yönelince bu kez kadınlar tarafından fark edildi.

Olay otel yönetimine bildirildi. Bunun üzerine güvenlik kameraları izlendi. Serkan K.'nin tuvalete giren kadınların cep telefonu ile fotoğraflarını çektiği belirlendi. Zanlının cep telefonunda iki kadının tuvalet içerisinde çekilmiş 8 fotoğrafı bulundu. Kadınların şikayeti üzerine Serkan K., ‘özel hayatın gizliliğini ihlal’ ve ‘cinsel taciz’ suçlarından tutuklandı.

Kantinci de röntgenci çıktı

Lefkoşa’da özel bir hastanede kantincilik yapan V.T.’nin ise hem hastanede görevli bir genel cerrahın odasına, hem de kantine gizli kamera yerleştirerek bazı kadınların görüntülerini kaydettiği belirlendi. Doktorun kamerayı fark etmesiyle ortaya çıkan olayda, soyunan personel ve hastaların görüntülerini çektiği belirlendi.

“Özel hayatın gizliliği” ve “kişinin hürriyetine saldırıda bulunma” suçlarından tutuklanan ve dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı V.T. hakkında soruşturma amaçlı olarak 3 gün tutuklu kalmasına karar verildi.