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KKTC'de neler oluyor?

KKTC'de Taşkent bölgesinde dün gece saatlerinde bir patlama meydana geldi. Korku ve paniğe neden olan patlamanın Suriye'ye ait S-200 savunma füzesi olduğu belirtildi. Olayın ortaya çıkmasının ardından KKTC ve Türkiye'den peş peşe açıklamalar geldi.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:43
KKTC'de neler oluyor?

KKTC'de başkent Lefkoşa ve Girne arasındaki Taşkent köyü yakınlarına düşen bir cisim sonrası patlama sesleri duyuldu.

Güvenlik güçlerinin kimsenin yaklaşmasına müsaade etmediği bölgeden alevlerin yükseldi. Alınan bilgilere göre; Taşkent'e düşen füze Suriye'nin İsrail'e karşı hava savunmasında kullanılan bir füze. İsrail'in dün akşam Suriye'ye yönelik saldırısına değinen aynı kaynak, "Muhtemelen bu füze de Suriye tarafından atıldı. Füze ile ilgili bulgular ve bilgiler Genelkurmay'a iletildi. Ankara’dan net bilgi gelecek" dedi.

Akıncı: Büyük ihtima füze

Olay yerinde inceleme yapan KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Büyük bir parça üzerinde yapılan inceleme büyük ihtimal füze olabileceğini gösteriyor" dedi. KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay da "İlk bulgular patlamaya neden olan cismin niteliğinin ya patlayıcı taşıyan bir hava aracı ya da doğrudan doğruya bir patlayıcı (füze) olduğuna işaret etmektedir" ifadesini kullandı.

KKTC Dışişleri: Düşen Suriye füzesi

KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Taşkent'e düşen füze ile ilgili olarak, "İlk değerlendirmeler dün akşam Suriye’ye yönelik olarak düzenlenen hava saldırısı karşısında devreye giren hava savunma sisteminin parçası olan Rus yapımı bir füzenin hedefi ıskalaması ertesinde menzilini tamamlayıp ülkemize düşmesidir" açıklaması yaptı.

KKTC Bakanlar Kurulu'nun askeri yetkililerle özel gündemle toplanmasından önce sosyal medyadan açıklama yapan Özersay, şu bilgileri verdi:

"Dün akşam meydana gelen patlamayla ilgili olarak sabah saatlerinde Kıbrıs’ta bulunan ve bu konuda bilgi sahibi olabilecek olan ülkelerin Büyükelçileri ile temasa geçtik ve halihazırda iletişim halindeyiz. Gelecek olan bilgileri kamuoyu ile paylaşacağız. Patlamanın yere çarpma öncesinde olduğu düşünülmektedir zira yerde herhangi bir çukur açılmamıştır. Farklı birkaç noktaya düşen parçalar füzenin havada, çarpmadan önce patladığını doğrulamaktadır. Şu anda Barış Kuvvetleri Komutanımız ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanımızla Başbakanlıkta toplantıdayız."

Genelkurmay Başkanı Güler'den KKTC'ye telefon

Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başlanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile görüştü.

Görüşme ile ilgili açıklama yapan Özersay, "Sayın Genelkurmay Başkanı, 'Panik yapacak durum yok. Bu bir istisnai durum' dedi." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:43
  1. Ankara
  2. Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başlanı Orgeneral Yaşar Güler
  3. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay
  4. KKTC

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