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Dünya KKTC’de namaz buluşması
Dünya

KKTC’de namaz buluşması

Çeşitli temaslar için KKTC’de bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan ile Türkiye’den 81 AK Parti Gençlik Kolları mensubu, STK temsilcileri ve sporcularla sabah namazında bir araya geldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 11:30:00 -
KKTC’de namaz buluşması

Lefkoşa’daki Hala Sultan Camii’nde gençlerle sabah namazı kılan Oktay’a, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız ile AK Parti Milletvekili Orhan Erdem eşlik etti. Oktay, namaz sonrası çorba ve çay ikram edilen gençlerle sohbet etti.

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