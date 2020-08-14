KKTC'de Muratağa, Sandallar ve Atlılar şehitleri anıldı

GAZİMAĞUSA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Muratağa, Sandallar ve Atlılar şehitleri için anma törenleri düzenlendi.

Muratağa Sandallar Şehitliği'nde yapılan törene, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, bakanlar, milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Vekili Tuğgeneral İbrahim Dağman ve şehit yakınları katıldı.

Anıta çelenk sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Şehit aileleri adına Ahmet Aşır bir konuşma yaptı. Daha sonra protokol ve diğer katılımcılar şehitliği gezerek mezarlıklara karanfil bıraktı ve şehitler için dua edildi.

Atlılar Şehitliği'nde de anma töreni düzenlendi.

- Muratağa, Sandallar ve Atlılar'daki katliam



Kıbrıs'ta 14 Ağustos 1974’te Rum askerleri ile komşu köylerden gelen Rum fanatiklerden oluşan bir grup, Muratağa, Sandallar ve Atlılar adındaki 3 Türk köyüne saldırmış, 126 Kıbrıslı Türkü köy meydanında toplayarak direnenleri ilk aşamada geri kalanları ise araçlara bindirip katliam çukuruna gömerek öldürmüştü.



Burada şehit edilenlerin en genci 16 günlük Selden Ali Faik, en yaşlısı ise 95 yaşındaki Hüseyin Osman olmak üzere çoğu kadın ve çocuktan oluşuyor.



Kıbrıs'taki Kayıp Şahıslar Komitesi, 1963-1974 yıllarında kayıp olarak listelenen kişilerin cenazelerinin gömüldükleri yerlerden çıkarılması, kimliklerinin belirlenmesi ve yakınlarına iade edilmesi için çalışmalar yürütüyor.

