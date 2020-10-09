KKTC’de Maraş adımı hükümeti yıktı

HP Genel Başkanı Yenal Senin, önceki gece yarısı hükümetten çekilme kararı aldıklarını duyururken, “Yeni hükümet kurulana kadar sorumluluk bilinciyle hareket edeceğiz” dedi. HP Lefkoşa Milletvekili, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Başbakan Ersin Tatar’ın Maraş’ın açılma kararını kendisiyle paylaşmadığı iddiasıyla sosyal medyadan tepki göstermesi sonrası HP hükümetten çekilirken birçok kişi, “HP, Maraş’ın açılmasından neden rahatsız?” sorularını sordu. KKTC’de UBP-HP koalisyon hükümeti 22 Mayıs 2019’da kurulmuştu. KKTC’de 50 sandalyeden oluşan mecliste hükümetin kurulabilmesi için 26 milletvekilinin desteği gerekiyor. Bu arada KKTC’de pazar günü Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Başbakan Tatar, Özersay ve Mustafa Akıncı yarışacak.