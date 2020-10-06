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Aktüel KKTC'de koalisyon ortağı Halkın Partisi, hükümetten çekilme kararı aldı.
Aktüel

KKTC'de koalisyon ortağı Halkın Partisi, hükümetten çekilme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-06 23:27:02 -
KKTC'de koalisyon ortağı Halkın Partisi, hükümetten çekilme kararı aldı.
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