KKTC’de ilk defa yapılan kalp nakli sonrası hasta taburcu oldu

Kıbrıs’ta ilk kez gerçekleştirilen kalp nakliyle sağlığına kavuşan Veli Çelik bugün Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinden taburcu oldu.

49 yaşındaki Veli Çelik, Kıbrıs’ta ilk kez gerçekleştirilen kalp nakliyle sağlığına kavuşarak yaklaşık bir buçuk ay sonra hastaneden taburcu oldu.

Antalya Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi kalp damar cerrahisi ve kardiyoloji ekiplerinin işbirliğinde gerçekleştirilen operasyona ilişkin basına açıklama yapıldı. Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Bölümü’nde düzenlenen, kalp nakil ekibinin ve hastane yetkililerinin de katıldığı basın toplantısında Başhekim Dr. Adil Özyılkan, Kalp ve Damar Cerrahisi Klinik Şefi Op. Dr. Ozan Emiroğlu, Kalp Nakil Sorumlusu Op. Dr. Hasan Birtan, Kardiyoloji Uzmanları Doç. Dr. Osman Beton ve Dr. Eser Varış kısa birer konuşma yaptı. Hasta Veli Çelik de hastanede geçirdiği yaklaşık bir buçuk aylık süreçle ilgili konuştu, nakil öncesinde ve sonrasında yaşadıklarını anlattı. Başhekim Dr. Özyılkan, kalp naklini, Kıbrıs Türk tıbbı için dönüm noktası olarak niteleyerek, “Kalp naklinin Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılmasından gurur duyuyoruz” dedi.

Kalp ve Damar Cerrahisi Klinik Şefi Dr. Emiroğlu, “Lefkoşa Devlet Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi’nde 17 Nisan’da gerçekleştirilen ilk kalp nakliyle bundan böyle hastanemizde kalp nakillerinin kolaylıkla yapılabileceğini gördük. Bu sürece gelinmesinde birçok kişinin emeği var. Hepsine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Kalp Nakil Sorumlusu Dr. Birtan ise “Adada ilk kez yapılan kalp nakli, Kıbrıslı Türklerin imkan verildiğinde neler başarabileceğinin güzel bir göstergesi oldu. Umarım bu başarı eğitime, diğer alanlara hatta siyasete de örnek olur” dedi.

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Osman Beton, KKTC’de 40’a yakın hastanın kalp nakli beklediğini kaydederek, “Bu hastaların çoğu genç. Veli Çelik bu hastalar için umut oldu” şeklinde konuştu.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Eser Varış, “Kanser korkutan bir hastalık ama kalp yetmezliği de kanser kadar kötü seyreden, hastanın yaşam kalitesini bozan kronik bir hastalık. Başkalarının umutsuzluğu bazı hastalara umut olabilir. Organ bağışı önemli” dedi.

Yaşadıklarını anlatırken duygulanan Veli Çelik doktorlara ve hemşirelere teşekkür ederek, “Umudunu kesmiş, hayattan beklentisi olmayan, zamanının dolmasını bekleyen biriydim. Kalp nakliyle hayatım değişti. Yaşama isteğim geri geldi. Kendimi sağlıklı, canlı, kanlı, dinç hissediyorum. Artık hayattan beklentim var. Umudum var. Yapacaklarım var. Bağışın ne kadar değerli bir şey olduğunu en iyi bilenlerdenim. Ben de organlarımı bağışlayacağım” şeklinde konuştu.

Veli Çelik’in sağlığıyla ilgili yakın takibi 6 ay sürecek. Çelik, bu süreyi evinde dinlenerek geçirecek.