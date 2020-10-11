KKTC'de cumhurbaşkanı adayları oylarını kullandı

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanı adayları, cumhurbaşkanlığı seçimi için oylarını kullandı.

Cumhurbaşkanı ve bağımsız aday Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile Lefkoşa'daki Şehit Ertuğrul İlkokulu'ndaki 223 numaralı sandıkta saat 11.00'de oyunu kullandı.

Akıncı, salgın koşullarında zor bir kampanya yönettiklerini belirterek, dayanışma yemeklerini ve kapalı salon toplantılarını yapamadıklarını, küçük gruplar halinde toplantılar yapmaya gayret ettiklerini söyledi.

Bu süreçte broşür bile dağıtamadıklarını dile getiren Akıncı, mesajlarını kampanya ekibinin çalışmalarıyla sosyal medya ve televizyon programları üzerinden halka ulaştırdıklarını kaydetti.

Akıncı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) koşullarında sandıklarda görev alanlara ve katılım gösterecek halka teşekkür etti ve sonuçların hayırlı olmasını diledi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, Lefkoşa'daki Gönyeli İlkokulu'nda eşi Nilden Bektaş Erhürman'la oy kullandı.

Erhürman, daha sonra yaptığı açıklamada, çok zor bir seçim döneminin geride bırakıldığını, salgın koşullarında seçim sürecinin kolay olmadığını belirterek ve bugün seçilecek cumhurbaşkanının ülkeye hayırlı olmasını diledi.



Salgın koşullarında gelip oy kullanmanın bazı vatandaşlar için zor olabileceğini dile getiren Erhürman, vatandaşları bir kez daha sandığa davet etti ve seçimin tüm halka hayırlı olmasını diledi.

- Özersay oyunu Girne'de kullandı

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, Girne'deki Beylerbeyi Anaokulu'ndaki 75 numaralı sandıkta oyunu kullandı.



Eşi Aliye Ummanel ile gelen Özersay, Covid-19 salgını kuralları çerçevesinde maske ve eldiven ile oyunu kullandıktan sonra basına kısa bir açıklama yaptı.



Özersay, tüm halkı ülkenin geleceğine sahip çıkmaya, sandığa gitmeye davet etti.

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı oyunu, Lefkoşa'daki 9 Eylül İlkokulu'ndaki 185 numaralı sandıkta kullandı.



Eşi, evlatları ve torunlarıyla oy vermeye gelen Arıklı, oy kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu.



Arıklı, pandeminin gölgesinde ilginç bir seçim kampanyası geçirildiğini söyleyerek, anayasa gereği olan birtakım hakların kullanılamadığını ve şu an karantinada bulunan 3 bin 500 civarında seçmenin oy atamadığını hatırlattı.

Arıklı, "İkinci turun nasıl olacağını hep birlikte göreceğiz. Son derece demokratik, seviyeli bir seçim oldu. Sosyal medya dışında adaylar gayet seviyeli bir tartışma yaşadılar. Ülkenin demokrasisi açısından çok sevindirici ve örnek olması gereken bir durum. Hayırlısı olsun diyoruz. Akşamleyin sonuçları aldıktan sonra bir değerlendirme yapacağız." şeklinde konuştu.

Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Serdar Denktaş, oyunu eşi Müge Denktaş ve torunlarıyla birlikte Gönyeli Belediyesi'nde kurulan 68 numaralı sandıkta kullandı.



Denktaş, halkı sandığa gitmeye ve iradeye sahip çıkmaya çağırarak, "Bugün yüksek bir katılım olmalı ki irademize sahip çıkıldığını gösterelim. Herkes sandığa gitsin ve irademize sahip çıksın." ifadelerini kullandı.

- Oy verme işlemi 18.00'de bitecek

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanma işlemi sabah 08.00’de başladı. Oy verme işlemi 18.00’de sona erecek.

Öte yandan vatandaşlar, cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören anayasa değişikliği için de oy kullanıyor.



Yüksek Seçim Kurulunun seçim sonuçlarını bu gece 22.00'ye kadar açıklaması bekleniyor.



