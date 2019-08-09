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KKTC’de cinayet işledikten sonra Güney Kıbrıs’a kaçan Azmad Ali iade edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) işadamı Gökhan Naim cinayetinin katil zanlısı Azmad Ali, Güney Kıbrıs Rum Kesimi tarafından KKTC makamlarına teslim edildi.

09 Ağustos 2019 Cuma 21:45
KKTC’de cinayet işledikten sonra Güney Kıbrıs’a kaçan Azmad Ali iade edildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) işadamı Gökhan Naim cinayetinin katil zanlısı Azmad Ali, Güney Kıbrıs Rum Kesimi tarafından KKTC makamlarına teslim edildi.


KKTC’de işadamı Gökhan Naim cinayetinin katil zanlılarından Azmad Ali, İki toplumlu Suç ve Suça İlişkin Konular Teknik Komitesi’nin yürüttüğü çalışma sonucunda Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü aracılığıyla KKTC adli makamlarına teslim edildi. Cinayetin ardından Güney Kıbrıs’a kaçtığı tespit edilen Azmad Ali, komitenin devreye girmesi ve Rum polisine aktarılan bilgiler sonucunda Güney Kıbrıs’ta Larnaka Havaalanı’ndan kaçmaya çalışırken yakalanmış ve “sahte kimlik kullanmak” suçlamasıyla kısa süreli hapis cezasına çarptırılmıştı. Güney Kıbrıs’taki mahkumiyetini tamamlayan zanlının, komitenin bir süredir yürüttüğü çalışma çerçevesinde önceden kararlaştırıldığı gibi bugün Kuzey’e iade edildiği açıklandı.


Komite Eş Başkanı Hakkı Önen yazılı açıklamasında, BM Barış Gücü aracılığıyla KKTC polisine teslim edilen zanlının böylelikle KKTC’de Gökhan Naim cinayetinden dolayı yargılanmasının mümkün hale geldiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın konuyu en başından beri yakinen ve bizzat takip ederek, BM ile gerekli koordinasyonun kurulmasını ve KKTC adli makamlarının devrede olmasını temin ettiğini belirten Önen, Başbakan’la da istişare içinde sürecin başarıyla tamamlanmasının sağlandığını bildirdi.



Bir zanlı da güneye teslim edildi


Bu arada adı bir cinayete teşebbüs olayına karıştıktan sonra Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye kaçan Miroslav Balazovjecp adlı zanlının da yine komitenin ortak çalışması çerçevesinde 28 Temmuz’da Güney Kıbrıs polisine teslim edildiği açıklandı.


Önen ayrıca KKTC yargısı tarafından “kanunsuz ateşli silah ve patlayıcı madde bulundurmak” suçlamasıyla hapis cezasına mahkum edilen Miroslav’ın, KKTC’deki cezasını tamamladıktan sonra Güney Kıbrıs’a iade edildiğini kaydetti.


Komite Eş Başkanı, “Komitemizin işbirliği sonucunda zanlıların 12 gün arayla karşılıklı olarak iade edilmelerinin, adaletin sağlanmasına ve her iki tarafta kamu vicdanının rahatlatılmasına hizmet etmesini umarken, benzer suçları azaltacak bir caydırıcılık oluşturmasını temenni ederiz” ifadelerini kullandı.


Gesfi Döviz Bürosu sahibi iş insanı 52 yaşındaki Gökhan Naim, 13 Mart’ta Lefkoşa Ortaköy bölgesindeki evinin önünde tabancayla vurulmuştu. Naim, ağır yaralı olarak kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirmişti. Katiller, içinde 112 bin Sterlin, 170 bin Euro ve 800 bin TL olduğu tespit edilen para çantasını da alarak kaçmışlar, cinayette kullanılan tabanca ve araç daha sonra bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 21:45
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