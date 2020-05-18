  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Keşmir'de Kovid-19 kısıtlamaları yeniden başladı

Gram altın ne kadar yükseldi? Altın bugün kaç para?

Adana’da orman yangını

Bağkur'dan ne zaman emekli olurum? SGK Bağkur erken emeklilik son dakika

Trafik sigortası fiyatları ne kadar? Kasko kaça yapılır?
için kalan
Aktüel

KKTC’de çıkan yangın kontrol altına alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) dün çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 09:35:42 -
KKTC’de çıkan yangın kontrol altına alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) dün çıkan yangın kontrol altına alındı.


KKTC’de dün öğle saatlerinde aynı anda Tepebaşı bölgesi ile Kormacit köyü ve Kalkanlı yerleşim bölgesi yakınında çıkan yangınlar itfaiye, sivil savunma, polis, asker ve gönüllü ekiplerce gece boyunca süren çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Binlerce hektarlık alanın kül olduğu bölgelerde helikopter ve itfaiye ekibinin soğutma çalışmaları devam ediyor.


Polis tarafından yangınla ilgili yapılan açıklamada, “Yangın kontrol altında. Yangın bölgesinde iç kısımlarda küçük yanmalar mevcut” ifadeleri yer aldı.


Yangın dolayısıyla trafik akışına kapatılan Kalkanlı ile Çamlıbel arasındaki ana yol ise henüz açılmadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı