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KKTC’de çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-17 21:58:59 -
KKTC’de çıkan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) öğle saatlerinde çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. KKTC’de çıkan orman yangınına itfaiye, askeri personel, sivil savunma ekipleri ve halk tarafından müdahale edilerek, büyük ölçüde kontrol altına alındı. Yangın nedeni ile trafiğe kapatılan Kalkanlı ile Çamlıbel arasındaki ana yolu bu akşam araç trafiğine kapalı olacak.


KKTC Başbakan Ersin Tatar, yangınla ilgili yaptığı açıklamada yangının söndürülmesi için olağanüstü gayret ve çaba sarf edildiğini vurguladı. Tatar, Türkiye ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile yapılan görüşmeler sonucunda iki ülkenin de yardım gönderdiğini ifade etti. Başbakan, yapılan müdahaleler sonucunda yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını aktarırken, çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti. Başbakan Tatar, yangının Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kampüsü’ne girmesinin engellendiğini açıkladı. Tatar, son olarak vatandaşları sıcak havalarda dikkatli olmaya davet ederken, yangınların bu dönemlerde çok kolay yayılabileceğini hatırlattı.

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