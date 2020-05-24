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Aktüel

KKTC’de bir genç daha denizde kayboldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) denize girdikten sonra kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 23:56:36 -
KKTC’de bir genç daha denizde kayboldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) denize girdikten sonra kaybolan genci arama çalışmaları devam ediyor.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) denize girdikten sonra kaybolan, 27 yaşındaki Mehmet Ceyhan isimli genci arama çalışmaları devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Polis Özel Harekata bağlı personeller Türk Barış Kuvvetlerine bağlı helikopter ile olumsuz hava koşullarına rağmen arama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


Öte yandan dün Alagadi-3 mevkiinde denize giren 22 yaşındaki Gözde Nur Binbir, dalgalara kapılarak kaybolmuştu. Binbir’den arama çalışmaları sonucu acı haber geldi. 22 yaşındaki Binbir’in cansız bedenine ulaşıldı.

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