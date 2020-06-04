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Aktüel

KKTC’de askeri hareketlilik

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Dipkarpaz bölgesinde yapılan aramalar nedeniyle yaşanan askeri hareketlilik paniğe neden oldu.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 12:37:53 -
KKTC’de askeri hareketlilik

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Dipkarpaz bölgesinde yapılan aramalar nedeniyle yaşanan askeri hareketlilik paniğe neden oldu.


KKTC’nin Dipkarpaz bölgesinde askeri hareketlilik yaşandı. Bölgede pazartesi gününden beri askeri uçaklar, helikopter, savaş gemileri ve insansız hava araçları ile aramalar yapılıyor. Çevre sakinleri, Pazartesi gecesinden beri Dipkarpaz köyü ile Zafer Burnu bölgesinde aramaların devam ettiğini belirtti. Bölgede geçtiğimiz Pazartesi günü bir askerin denizde kaybolduğu iddia edildi.

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