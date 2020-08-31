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Aktüel KKTC'de aşırı sıcaklar nedeniyle "dışarıda çalışmaya" sınırlama getirildi
Aktüel

KKTC'de aşırı sıcaklar nedeniyle "dışarıda çalışmaya" sınırlama getirildi

5 Eylül'e kadar 11.00-16.00 saatlerinde dışarıda çalışılmayacak

Yeniakit Publisher
2020-08-31 19:30:43 -
KKTC'de aşırı sıcaklar nedeniyle "dışarıda çalışmaya" sınırlama getirildi

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) aşırı sıcaklar nedeniyle 5 Eylül Cumartesi'ne dek 11.00-16.00 saatleri arasında dışarıda çalışma yasağı getirildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede 45 derecenin üstünde seyreden aşırı sıcak nedeniyle 5 Eylül'e kadar 11.00-16.00 saatleri arasında dışarıda çalışma yasağı uygulanacak.

Bakanlık, Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Türk İnşaat Taşeronları Birliği ile görüş alışverişinde bulunarak dışarıda çalışma saatlerini sabah 07.00-11.00 ile öğleden sonra 16.00- 20.00 arası ya da 17.00- 21.00 arası olarak belirledi.

Çalışanların ve vatandaşların yasağa aykırı bir durum halinde Bakanlığa bağlı Alo 102 İhbar Hattı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sosyal medya hesaplarına ihbarda bulunabileceği belirtildi.

İhbarların Bakanlık tarafından değerlendirileceği ve yasağa uymayan işverenlere ilgili yasal mevzuat kapsamında yaptırım uygulanacağı ifade edildi.

KKTC Meteoroloji Dairesi, hafta içinde hava sıcaklığının 45 dereceye kadar çıkacağını duyurmuş, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililer ve vatandaşlara tedbirli olmalarını tavsiye etmişti.

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