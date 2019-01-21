KKTC'de asgari ücret belli oldu!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni asgari ücret brüt 3 bin 150 lira oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Asgari Ücret Saptama Komisyonu, işçi ve işveren taraflarının önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda, asgari ücreti brüt 3 bin 150, net 2 bin 740 olarak belirledi.

Ülkede asgari ücret, ağustos ayından bu yana brüt 2 bin 620, net 2 bin 279 lira olarak uygulanıyordu.