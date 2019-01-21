KKTC'de asgari ücret belli oldu!
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni yıldaki asgari ücret tutarı belli oldu. Yeni zamma göre, asgari ücret net 2 bin 740 olarak belirlendi.21 Ocak 2019 Pazartesi 17:58
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni asgari ücret brüt 3 bin 150 lira oldu.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Asgari Ücret Saptama Komisyonu, işçi ve işveren taraflarının önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda, asgari ücreti brüt 3 bin 150, net 2 bin 740 olarak belirledi.
Ülkede asgari ücret, ağustos ayından bu yana brüt 2 bin 620, net 2 bin 279 lira olarak uygulanıyordu.
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