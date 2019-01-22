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KKTC'de asgari ücret 2 bin 740 TL oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yeni asgari ücret belli oldu. Yapılan açıklamaya göre asgari ücret brüt 3 bin 150 lira olarak belirlenirken net ise 2 bin 740 olarak açıklandı.

22 Ocak 2019 Salı 06:25
KKTC'de asgari ücret 2 bin 740 TL oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni asgari ücret brüt 3 bin 150 lira oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Asgari Ücret Saptama Komisyonu, işçi ve işveren taraflarının önerilerinin değerlendirilmesi sonucunda, asgari ücreti brüt 3 bin 150, net 2 bin 740 olarak belirledi.

Ülkede asgari ücret, ağustos ayından bu yana brüt 2 bin 620, net 2 bin 279 lira olarak uygulanıyordu.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 06:25
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