KKTC zirveye kabul edildi
Özbekistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet ve Hükümet Başkanları 9. Zirvesi’ne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gözlemci üye olarak kabul edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’ın Semerkant kentinde Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne katıldı.
Erdoğan Zirve’de yaptığı konuşma “Kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Teşkilatımıza gözlemci üye olmasını kabul ettik” ifadelerini kullandı.
Çavuşoğlu açıkladı
Bakan Çavuşoğlu sosyal medya paylaşımdan gelişmeyle ilgili "Adım adım… O da olacak! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Devletleri Teşkilatı’na Gözlemci üye olarak kabul edildi. Her zaman her yerde #KKTC’nin yanındayız." ifadelerini kullandı.