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Gündem KKTC zirveye kabul edildi
Gündem

KKTC zirveye kabul edildi

Özbekistan'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet ve Hükümet Başkanları 9. Zirvesi’ne, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gözlemci üye olarak kabul edildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-11 11:18:00 -
KKTC zirveye kabul edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan’ın Semerkant kentinde Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi’ne katıldı.

Erdoğan Zirve’de yaptığı konuşma “Kardeşlik hukukumuzun gereğini yerine getirerek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin, Teşkilatımıza gözlemci üye olmasını kabul ettik” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu açıkladı

Bakan Çavuşoğlu sosyal medya paylaşımdan gelişmeyle ilgili "Adım adım… O da olacak! Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Devletleri Teşkilatı’na Gözlemci üye olarak kabul edildi. Her zaman her yerde #KKTC’nin yanındayız." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Rabia Zafer

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