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KKTC ve Hollanda arasında kritik temas
Dünya KKTC ve Hollanda arasında kritik temas
Dünya

KKTC ve Hollanda arasında kritik temas

KKTC Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile gayriresmi bir görüşme gerçekleştiren Hollanda Parlamentosu Üyesi Liane den Haan, KKTC turizmi için her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 16:44:00 -
KKTC ve Hollanda arasında kritik temas

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Hollanda Parlamentosu üyesi Liane den Haan ile gayriresmi bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakanlık Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Ataoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yıllarca KKTC'ye ambargolar uygulandığını ve Kıbrıslı Türklerin bu durumu hak etmediğini belirtti.

Ülke turizminin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilendiğini ifade eden Ataoğlu, diğer ülkelere nazaran salgın sürecinin KKTC'de daha iyi yönetildiğini ifade etti.

Turizmin daha fazla canlanabilmesi için ne tür projelere ihtiyaç duyulduğunu ifade eden Ataoğlu, yapılacak olan büyük organizasyonlarda Liane den Haan'ın desteğiyle ülke turizmine katkı sağlanabileceğini vurguladı.

Bakan Ataoğlu, Hollanda ve KKTC arasında iş birliği gruplarının oluşturulmasını önerirken, iki grubun karşılıklı istişare ve çalışması ile ortak projelere imza atılabileceğini söyledi.

"Oluşturulacak iş birliği grubu içerisinde destek verme arzusundayım"

Haan da her yıl KKTC'ye geldiğini, burayı evi olarak gördüğünü ve burada çok mutlu olduğunu belirtti.

KKTC'nin yemeklerini ve buradaki misafirperverliği çok beğendiğini anlatan Haan, KKTC turizmi için her türlü katkıyı yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Özelikle gençlerin ve iş insanlarının KKTC'ye yönelmesi adına birtakım çalışmalar yürütülebileceğini söyleyen Haan, oluşturulacak iş birliği grubu içerisinde destek verme arzusunda olduğunu belirtti.

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