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KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz: "Ağustos’ta su akışının yeniden başlamasını bekliyoruz"

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye-KKTC arasındaki su boru hattındaki arızanın Ağustos’a kadar tamir edileceğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-05-13 21:08:48 -
KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz: "Ağustos’ta su akışının yeniden başlamasını bekliyoruz"

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye-KKTC arasındaki su boru hattındaki arızanın Ağustos’a kadar tamir edileceğini belirtti.


Türkiye’den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) deniz altından su taşıyan boru hattında geçtiğimiz Ocak ayında arıza meydana gelmişti. Arızaya yönelik açıklama yapan KKTC Tarım Bakanı Dursun Oğuz, boru hattındaki arızanın giderilmesi kapsamında boru montajına Haziran ayı sonunda başlanacağını bildirdi. Ağustos ayında Geçitköy barajında su akışının yeniden başlamasını beklediklerini belirten Oğuz, gerekli olan 10 adet borunun imalatı için maliyetin 35 milyon TL olduğunu, montajının ise ek maliyet olduğunu söyledi.


Bakan Oğuz ayrıca, Geçitköy barajında KKTC’ye Ağustos ayına kadar yetecek kadar su bulunduğunu aktardı.

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