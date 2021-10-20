  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Palu ailesi hakkında flaş karar! "İçinizde cin var" deyip...

TBMM'de kabul edildi: Mehmetçik'in görev süresi 1 yıl uzatıldı!

Tehlikeli kavga: "Bunlar PKK'lı" diye bağırdı, ortalık bir anda karıştı!

Bakan Mustafa Varank Türkiye'nin ilk yerli ve milli şanzımanını tanıttı

Dikkat çeken açıklama: İngiltere'nin boşluğunu Türkiye doldurabilir!

Türkiye'den çok net Doğu Akdeniz mesajı: Pazarlık konusu olamaz

Nasıl gerçekleştiği bilinmiyor... Mezarlıkta dehşete düşüren olay! Çantayı açan polisler korkunç görüntüyle karşılaştı

Polisi sürükleyen CHP'li isim tutuklandı, savunması 'pes' dedirtti: Beyefendi biriyim

Uzman isim açıkladı: Altın kaça kadar çıkabilir, kaça kadar düşebilir?

Taksim'de çarşaflı genç kızlara hakaret eden 'kokona' mahkemede kıvırdı!
Dünya KKTC: Rum tarafının Yunanistan ve Mısır ile yaptığı ortak açıklama yok hükmündedir
Dünya

KKTC: Rum tarafının Yunanistan ve Mısır ile yaptığı ortak açıklama yok hükmündedir

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY), Yunanistan ve Mısır ile yaptığı ortak açıklamaya tepki göstererek, "Açıklama KKTC için yok hükmündedir." ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-20 08:27:00 -
KKTC: Rum tarafının Yunanistan ve Mısır ile yaptığı ortak açıklama yok hükmündedir

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rum tarafının, Yunanistan ve Mısır ile bugün gerçekleştirdiği üçlü zirve sonrası yaptıkları ortak açıklamada yer alan hususların Ada’daki siyasi ve hukuki gerçekleri yansıtmadığı kaydedildi.

Kıbrıs meselesine ilişkin konularda GKRY ve diğer tarafların muhatabının KKTC olduğu vurgulanan açıklamada, "Kıbrıs Adası’nda biri KKTC diğeri de GKRY olmak üzere iki ayrı devlet bulunmaktadır. Bu iki devletin yaptıkları açıklama ve aldıkları kararlar sadece kendilerini bağlamaktadır. Rum tarafının Yunanistan ve Mısır ile yaptığı ortak açıklama KKTC için yok hükmündedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Anılan ortak açıklama gerçekleri saptırmayı amaçlamaktadır. Her şeyden önce Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilim Rum tarafının tek taraflı faaliyetlerinin bir eseridir. Rum tarafının ilk kışkırtıcı faaliyetinin Mısır ile imzaladığı tek yanlı deniz hudutlarının sınırlandırılması anlaşması olduğu da anımsanacaktır. Kıbrıs Türk halkının haklarını ihlal eden Rum tarafının siyasetine Mısır’ın destek vermesini kınamaktayız. Kıbrıs Türk tarafı Temmuz 2019 tarihinde hidrokarbon kaynaklarının ortak yönetimine ilişkin kapsamlı ve yapıcı bir öneri yapmıştır. Bu önerimiz halen geçerlidir. Bölgede işbirliğinin yolunu açacak bir öneri de Anavatan Türkiye tarafından yapılmıştır. İlgili tarafları bir konferansta bir araya getirmeyi öngören bu öneriyi KKTC de desteklemektedir ancak GKRY ve Yunanistan ile diğer üçüncü tarafların haklarımızı ihlal edecek girişimlerine sessiz kalmamız beklenmemelidir. KKTC, Anavatan Türkiye ile birlikte meşru hak ve çıkarlarımızı muhafaza etme kararlılığını sürdürecektir. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), devletimizin belirlediği ruhsat alanlarında Kıbrıs Türk halkı adına çalışmalarını yürütmeye devam edecektir. Rum tarafının tek yanlı faaliyetlerine eşdeğer ve eş zamanlı adımlarla karşılık verilecektir."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzman isim açıkladı: Altın kaça kadar çıkabilir, kaça kadar düşebilir?
Ekonomi

Uzman isim açıkladı: Altın kaça kadar çıkabilir, kaça kadar düşebilir?

Altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik yatırımcıları tedirgin ederken, altının ne kadar yükselip ne kadar düşeceği de merak konusu oldu. Gr..
Bekçi temel eğitim kurs dersleri ne zaman başlayacak? 2021 bekçi temel eğitim dersleri
Eğitim

Bekçi temel eğitim kurs dersleri ne zaman başlayacak? 2021 bekçi temel eğitim dersleri

Polis Akademisi Başkanlığı Polis Akademisi Sınav Sonucu Sorgulama ekranı bir bekçi temel eğitimine katılmak isteyenlerce araştırılıyor. 2021..
Dikkat çeken açıklama: İngiltere'nin boşluğunu Türkiye doldurabilir!
Gündem

Dikkat çeken açıklama: İngiltere'nin boşluğunu Türkiye doldurabilir!

Brexit ile Avrupa'da bir boşluk oluştuğuna dikkat çeken Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay