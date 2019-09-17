KKTC, o yasayı gözden geçirsin

Oğuzhan Gültekin Ankara

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geçmişte Maraş’ta yaşayan Suriye-Lübnan kökenliler (Maronitler) ile yeni evli Rum çiftler için hayata geçirmeye çalıştığı iskan politikasını kendi lehine kullanmaya çalışan Rum Kesimi, söz konusu Hristiyan gruplara maddi teşvikler vererek bölgenin nüfus yapısını değiştirmeye hazırlanıyor. Rum tarafının kurnazlık peşinde koştuğunu ifade eden siyasetçiler, “KKTC, Maronitler’in dönüşü ile ilgili düzenlemeyi yeniden gözden geçirmeli” uyarısında bulundular.

KKTC’nin demografik yapısını bozmayı hedefleyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne, Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem tepki gösterdi.

“Türkiye karşılığını verecektir”

Rum yönetiminin bölgede söz hakkına sahip olmak için bu tür cüretkar adımlar attığını ifade eden AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, “KKTC’nin attığı adımlara nasıl bir manevrayla karşılık verebilirim, bu durumu kendi lehime nasıl çevirebilirim düşüncesiyle atılan adımlardır bunlar. Ama bu adımlar hiçbir şey ifade etmez. KKTC, atılan bu adıma karşılık önlemlerini alacaktır. Türkiye’de bölgede garantör devlet olarak karşılığını verecektir. Son zamanlarda Maraş’ın gündeme gelmesi, denizlerde yürütülen ortak faaliyetler bu olayları alevlendiriyor. Rum yönetimi de yaşanan bu olaylara karşılık olarak bu tür adımlar atılıyor. Bu hareketlerin devamı illaki olacaktır. Şu anda Türkiye ve KKTC, anlaşma masasına oturmayan Rum yönetimine karşı en ufak güveni dahi yok. Bundan sonra KKTC, Maraş bölgesini de içine alacak şekilde geleceğini tesis edecektir” şeklinde konuştu.

Rum tarafı kurnazlık peşinde!

Mahsurlar denilen ailelerin 2003 yılına kadar BM tarafından çeşitli yardımlar aldığını söyleyen Erdem, “2003 yılından sonrada BM’nin yardımı sonlandırmasıyla sınır kapılarını açık tutan KKTC tarafı bu insanlara yardım etmeye başladı. Hatta bu aileler, KKTC hükümeti tarafından hoşgörü ile karşılanıyor. Kendi etnik yapılarına uygun eğitimler almaları sağlanarak, insani ihtiyaçları karşılanıyor. Maronitler dediğimiz Suriye-Lübnan kökenli taraflar, 1974 yılına kadar Türk tarafında yaşamışlar. Yaşanan savaşla beraber bölgenin boşaltılması ve askeri bölge ilan edilmesi onların göç sebebi olmuş. Şu anda KKTC hükümeti aldığı kararla göç eden bu insanların yaşadıkları yerlere geri dönmeleri için uzun süredir çalışıyor. KKTC’nin Maronitleri yerleştirmek istediği yerde kendi vatandaşları da olduğu için süreç biraz yavaş ilerliyor. Yani KKTC, Maronitler’in dönüşü için uzun zamandır çabalıyor. Rum tarafı ise bu politikayı kendi tarafına çekerek, bölgede huzursuzluk oluşturmaya çalışıyor” değerlendirmesinde bulundu.