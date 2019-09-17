0553 313 94 23

KKTC, o yasayı gözden geçirsin

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, bölgeye hakim olmak için KKTC köylerinde yaşamak isteyen genç Rum çiftlerle, Suriye-Lübnan kökenli Hristiyan gruplara maddi teşvikler vererek bölgenin nüfus yapısını değiştirmeye hazırlanıyor. Rum tarafının kurnazlık peşinde koştuğunu ifade eden AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, “KKTC, Maronitler’in dönüşü ile ilgili düzenlemeyi yeniden gözden geçirmeli” uyarısında bulundu.

17 Eylül 2019 Salı 10:06
KKTC, o yasayı gözden geçirsin

 Oğuzhan Gültekin  Ankara 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geçmişte Maraş’ta yaşayan Suriye-Lübnan kökenliler (Maronitler) ile yeni evli Rum çiftler için hayata geçirmeye çalıştığı iskan politikasını kendi lehine kullanmaya çalışan Rum Kesimi, söz konusu Hristiyan gruplara maddi teşvikler vererek bölgenin nüfus yapısını değiştirmeye hazırlanıyor. Rum tarafının kurnazlık peşinde koştuğunu ifade eden siyasetçiler, “KKTC, Maronitler’in dönüşü ile ilgili düzenlemeyi yeniden gözden geçirmeli” uyarısında bulundular.

KKTC’nin demografik yapısını bozmayı hedefleyen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne, Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem tepki gösterdi.

“Türkiye karşılığını verecektir”

Rum yönetiminin bölgede söz hakkına sahip olmak için bu tür cüretkar adımlar attığını ifade eden AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, “KKTC’nin attığı adımlara nasıl bir manevrayla karşılık verebilirim, bu durumu kendi lehime nasıl çevirebilirim düşüncesiyle atılan adımlardır bunlar. Ama bu adımlar hiçbir şey ifade etmez. KKTC, atılan bu adıma karşılık önlemlerini alacaktır. Türkiye’de bölgede garantör devlet olarak karşılığını verecektir. Son zamanlarda Maraş’ın gündeme gelmesi, denizlerde yürütülen ortak faaliyetler bu olayları alevlendiriyor. Rum yönetimi de yaşanan bu olaylara karşılık olarak bu tür adımlar atılıyor. Bu hareketlerin devamı illaki olacaktır. Şu anda Türkiye ve KKTC, anlaşma masasına oturmayan Rum yönetimine karşı en ufak güveni dahi yok. Bundan sonra KKTC, Maraş bölgesini de içine alacak şekilde geleceğini tesis edecektir” şeklinde konuştu.

Rum tarafı kurnazlık peşinde!

Mahsurlar denilen ailelerin 2003 yılına kadar BM tarafından çeşitli yardımlar aldığını söyleyen Erdem, “2003 yılından sonrada BM’nin yardımı sonlandırmasıyla sınır kapılarını açık tutan KKTC tarafı bu insanlara yardım etmeye başladı. Hatta bu aileler, KKTC hükümeti tarafından hoşgörü ile karşılanıyor. Kendi etnik yapılarına uygun eğitimler almaları sağlanarak, insani ihtiyaçları karşılanıyor. Maronitler dediğimiz Suriye-Lübnan kökenli taraflar, 1974 yılına kadar Türk tarafında yaşamışlar. Yaşanan savaşla beraber bölgenin boşaltılması ve askeri bölge ilan edilmesi onların göç sebebi olmuş. Şu anda KKTC hükümeti aldığı kararla göç eden bu insanların yaşadıkları yerlere geri dönmeleri için uzun süredir çalışıyor. KKTC’nin Maronitleri yerleştirmek istediği yerde kendi vatandaşları da olduğu için süreç biraz yavaş ilerliyor. Yani KKTC, Maronitler’in dönüşü için uzun zamandır çabalıyor. Rum tarafı ise bu politikayı kendi tarafına çekerek, bölgede huzursuzluk oluşturmaya çalışıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Eylül 2019 Salı 10:06
  1. Ankara
  2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
  3. Suriye-Lübnan kökenliler (Maronitler)
  4. iskan politikası
  5. Rum Kesimi
  6. Hristiyan
  7. KKTC
  8. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
  9. Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem
  10. AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem
  11. Maraş bölgesi
  12. Maronitler
  13. Mahsurlar

YORUM YAZ

  • Türk lerde Baf a gitsin o zaman...! Türk lerde Baf a gitsin o zaman...! 30 dk önce
    Bizim de güneyde vatandaşlarımız vardı onlarda oraya gitsin.......
  • Osmanli Kürdü Osmanli Kürdü 35 dk önce
    Bizde derhal operasyon düzenleyip aktif olmamiz sart rumlar cok simardi kimse birdaha komsu misafir tavirlarini takinmasin onlar Bayan siporcularimiza tükürecek ve biz onlara misafir edeceyiz yok aksi takdirde ne seref ne haysiyet ne gurur kalmis olur. Acil devleten halka cagri o adayi Tika basa müslüman evladi doldurmamiz sart yoksa korkarim diyer vatandaslar Ada üzerinden canlari tehlikede bu pis rumlar acliktan sebeb gasa gelir ve müslüman avina cikar benden söylemesi cok büyük olaylar olcagi kesinlikle beli dikkat ve hazirdan fazla cepahaneligi kusanmis beklemekte fayda var

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Eğitim camiasında daha da güçleniyor
  1. Eğitim camiasında daha da güçleniyor
  2. Passolig'in şampiyonu Galatasaray 1..
  3. Bursa Nilüfer İrfaniye TOKİ..
  4. TEKNOFEST kapılarını açtı
  5. Drone’lar petrol fiyatlarını vurdu
  6. Kurduğu partiyle hüsrana uğramıştı!..
  7. İşsizlik yine üzdü
  8. Motorinde 7 kuruşluk artış
  9. CHP’nin gölgesinden korkan eziğine..
  10. Rum böreği nasıl pişirilir dereotlu ve..
  11. Yurt içi petrol üretiminde 20 yılın..
  12. Bütçe ağustosta fazla verdi
  13. Yeniden Refah Partisi'ne Davutoğlu ve..
  14. Ciro endeksinde artış
  15. Terör örgütü YPG/PKK'den Azez'e sızma..
  16. MediaMarkt’tan yeni ödeme yöntemi
  17. “2023’te 70 milyon turist 70 milyar..
  18. ALES'e gireceklerin dikkatine!..
  19. 300 SAR’lık ek vergi kararından geri..
  20. Galatasaray'ın Brugge kadrosu..
  21. Gazi Üniversitesi OBS ders seçimi..
  22. İlk kez hakim karşısına çıktılar!..
  23. Ankara'da FETÖ’cülere ağır darbe!
  24. Adnan Oktar ilk kez hakim karşısına..
  25. Club Brugge Galatasaray maçı ne zaman..
  26. "Şüpheli toz" paniği! Çalışanlar..
  27. Afganistan'da ABD askeri öldü!
  28. Babasını silahla öldürmüştü! Beraat etti
  29. KKTC, o yasayı gözden geçirsin
  30. Gündemi sarsan kulis! 'Muharrremciler'..
İYİ Parti'den flaş çağrı: O vekil Meclis'te olmamalı
İYİ Parti'den flaş çağrı: O vekil Meclis'te olmamalı
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Menzil'e saldıranlara cevap!
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Menzil'e saldıranlara cevap!
Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi
Onlarcası HDP binasından çıkarıldı! Acılı aileler tepki gösterdi
Bu fotoğraftakilerin hepsi öldü
Bu fotoğraftakilerin hepsi öldü
Kayyımlara ve Demirtaş’ın tutukluluğuna karşı çıkan eski bakandan skandal çıkış!
Kayyımlara ve Demirtaş’ın tutukluluğuna karşı çıkan eski bakandan skandal çıkış!

Günün Karikatürü

17 Eylul 2019
AK Partili Başkandan Ekrem İmamoğlu'na ders niteliğinde hamle
AK Partili Başkandan Ekrem İmamoğlu'na ders niteliğinde hamle
Skandallar zincirinin son halkası! İmamoğlu FETÖ'nün intikamını alıyor
Skandallar zincirinin son halkası! İmamoğlu FETÖ'nün intikamını alıyor