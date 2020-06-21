KKTC ile Kıbrıs Rum kesimi arasındaki geçişler yarın başlayacak

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, yarın sabahtan itibaren tüm KKTC ve Kıbrıs Rum kesimi vatandaşlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) negatif testlerini belgelemeleri halinde, karantina koşulu olmadan, KKTC'ye girişlerine izin verileceğini bildirdi.



Türk Ajansı Kıbrıs'ın haberine göre Özersay, Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi ve ülkeye giriş çıkışlar gündemiyle toplanan Bakanlar Kurulunun ardından açıklamalarda bulundu.



Daha önce 1 Temmuz'dan itibaren uygulamaya koyacaklarını açıkladıkları geçişlerle ilgili düzenlemeyi yarın başlatma kararı aldıklarını belirten Özersay, geçişlerde son 72 saat içerisinde yapılmış ve sonucu negatif Kovid-19 testi isteneceğini belirtti.

Özersay, Lokmacı, Beyarmudu, Akyar, Bostancı ve Metehan sınır kapılarından yarın 06.00'dan itibaren geçişlerin başlayacağını kaydetti.

- "Rum tarafı bizden daha zor koşullar uyguluyor"

Rum kesiminin yeni uygulamasını açıklarken başka bazı kurallar da tanımladığını belirten Özersay, şunları kaydetti:

"Rum tarafına geçişte Rumların kendi uygulaması var, 2 kategori yaratmış durumdalar. Güneyde çalışanlar, tedavi görenler, eğitim alanlar, Pile'dekiler, KKTC'de daimi ikameti bulunan Maronitler ve Rumlar, ilk geçişlerinde Kovid-19 negatif sonucu göstermeleri yeterli ancak Rum kesimi, bunun dışında kalanlar, yani güneydeki Kıbrıslı Rumlar ve KKTC'nin diğer vatandaşlarına güneye her geçişte PCR (Kovid-19 testi) soracak. Rum tarafının bizden daha farklı ve daha zor koşullar uyguladığını vatandaşlarımızın bilmesi gerekir."







