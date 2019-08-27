KKTC halkı din dersi istiyor

Hasan Türkmen Ankara

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin ‘Zorunlu ders’ olmaktan çıkarılıp, din kültürü öğretmenlerinin atamalarının yapılmamasından şikayet eden KKTC’li aile ve STK’lar, Akit’e konuştu.

“Din kültürü dersi yeniden zorunlu ders olsun, çocuklarımız din eğitimini alsın” diyen KKTC’li Din Gör-Sen Genel Başkanı Süleyman Çakır, “Hepimiz biliyoruz ki dini şuur olmadan, milli şuur olmaz. KKTC’deki insanlar neden Türkiye’yi sevmiyor, düşünen oldu mu? Milli, manevi değerlerini bilmeyen nesiller yetiştiriliyor çünkü. Dinini bilmeyen çocuklar yetiştirilmeye çalışılıyor. Biz bu konuda mücadelemizi sürdüreceğiz. Türkiye’den de talebimiz şu; bize din kültürü öğretmenleri sağlasınlar. Madem buradaki öğretmenlerimizin ataması yapılmıyor. Çift uyruklu öğretmenleri göndersinler bize. Biz çocuklarımız dinini bilerek, öğrenerek büyüsünler istiyoruz. Kıbrıs Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda din eğitimini engellemeye çalışan bazı STK’lar ile birlikte çalışmasın! KKTC’de çocuğuna din eğitimi verebilecek durumda olmayan aileler de var. Onlar ne yapsın? Okulda verilmeyecekse, nerede verilecek? Din kültürü dersi yeniden zorunlu ders olsun, çocuklarımız din eğitimini alsın!” ifadelerini kullandı.

Din dersi Türkiye’deki gibi zorunlu olsun

Din derslerinde Türkiye’deki gibi bir sistem istediklerini söyleyen Kıbrıslı iki öğrenci velisi Selami Şahin, çocuklarının din eğitiminden mahrum kaldıklarını belirterek, “Kıbrıs’ta Din Kültürü dersi ‘zorunlu ders’ olmaktan çıkarıldı. Ve şu anda toplam 4 din kültürü öğretmenimiz var. 2 çocuğum var, ama sadece çocuklarım için değil bütün çocuklarımız için endişeleniyorum. Çocuklarımız okulda din eğitimi göremiyor. Mahrum kalıyorlar. Dini bilen öğretmenler varken, neden din dersine Beden, Müzik, Resim öğretmenleri giriyor? Bakanlık neden din kültürü öğretmenlerinin atamasını yapmıyor? Ben çocuğuma dinimizi öğretebilirim ama KKTC’de İslam’ı bilmeyen çok aile var. Onların çocuklarına kim din eğitimi verecek? Biz aileler olarak, din eğitiminde Türkiye’deki sistem gibi bir sistem istiyoruz. Çocuklarımız dinini öğrensin istiyoruz. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz, Kıbrıs Milli Eğitim Bakanlığı da yapsın! Milli eğitim, din düşmanı Kıbrıs Öğretmenler Sendikası (KTÖS) ile birlikte yürütüyor bu işi. Din dersini engelliyorlar” şeklinde konuştu.