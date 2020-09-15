  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel KKTC Dışişleri Bakanı Özersay, Cumhurbaşkanı Akıncı'yı dış politikada pasif kalmakla eleştirdi:
Aktüel

KKTC Dışişleri Bakanı Özersay, Cumhurbaşkanı Akıncı'yı dış politikada pasif kalmakla eleştirdi:

"5 yıllık Cumhurbaşkanlığı döneminde Mustafa Akıncı proaktif bir dış politika izleyemedi ve pasif kaldı"

Yeniakit Publisher
2020-09-15 11:54:00 -
KKTC Dışişleri Bakanı Özersay, Cumhurbaşkanı Akıncı'yı dış politikada pasif kalmakla eleştirdi:

LEFKOŞA (AA) - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Kudret Özersay, 5 yıllık Cumhurbaşkanlığı döneminde Mustafa Akıncı'nın proaktif bir dış politika izleyemediğini ve pasif kaldığını, Kıbrıs Türk halkının lideri konumundaki cumhurbaşkanlığı makamının uluslararası temas açısından ileriye değil geriye gittiğini savundu.

Özersay, Hakikat gazetesine verdiği demeçte Cumhurbaşkanı Akıncı'yı eleştirdi.

Geçmişte ABD, Rusya Federasyonu ve Avrupa Birliği (AB) üst düzey temsilcilerinin gerek dönemin cumhurbaşkanları gerek özel temsilcileriyle görüşmeler yaptığını hatırlatan Özersay, "Genelde Rum tarafıyla yapılan görüşmelerin bir benzeri de Kıbrıs Türk liderliği ile yapılırdı. Oysa son beş yılda bu konuda bir geriye gidiş söz konusudur." ifadelerini kullandı.

Akıncı'nın cumhurbaşkanlığı görevini üstlendiği beş yıllık dönem sonunda hem ABD, AB ve Rusya ile hem de Türkiye ile kavgalı ve doğrudan diyaloğu bulunmayan bir cumhurbaşkanlığı ile karşı karşıya kaldıklarını söyleyen Özersay, bu durumun Kıbrıs Türk halkının zararına olduğunu kaydetti.

Bakan Özersay, "5 yıllık Cumhurbaşkanlığı döneminde Mustafa Akıncı proaktif bir dış politika izleyemedi ve pasif kaldı." ifadelerini kullandı.

Özersay, karşılıklı güvene dayanan bir diyalog süreci izlenemediği ve güçlü bir diplomasi ekibi oluşturulamadığını belirterek "Maalesef beş yıllık Akıncı dönemi sonunda geldiğimiz nokta dünyanın pek çok uluslararası aktörü ile "sıfır temas ve sıfır diyalog" noktasıdır, uluslararası temaslar açısından geriye gittik." değerlendirmesinde bulundu.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan’dan talimat! ‘Bir an önce başlasın’
Korona Virüs

Başkan Erdoğan’dan talimat! ‘Bir an önce başlasın’

Koronavirüsün vaka sayılarını arttırmasından sonra başlayan toplumda 'cezalar tahsil edilmiyor' algısı devam ediyor. Başkan Recep Tayyip Erd..
Avrupa ülkesi yangın yeri! Yüzlerce kişi gözaltına alındı
Dünya

Avrupa ülkesi yangın yeri! Yüzlerce kişi gözaltına alındı

9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası protestoların başlayıp halen devam ettiği Belarus'ta dün 774 göstericinin gözaltına ..
Skandal ortaya çıktı! ABD ve Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı askeri hamle
Dünya

Skandal ortaya çıktı! ABD ve Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı askeri hamle

Yunan medyası; Amerika Birleşik Devletleri'ne ait Abrams tankları ile Yunan ordusuna bağlı Leopard tanklarının Batı Trakya'da İskeçe Kayalar..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı