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Gündem KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre Aksaray'da: İki kardeş ülkeden sıcak mesajlar! KKTC’ye seslendi
Gündem

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre Aksaray'da: İki kardeş ülkeden sıcak mesajlar! KKTC’ye seslendi

Yeniakit Publisher
2024-08-31 16:47:00 - 2024-08-31 16:58:43
KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre Aksaray'da: İki kardeş ülkeden sıcak mesajlar! KKTC’ye seslendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türk şehitlerine kabrine yaptığı ziyaret töreninde Türkiye'ye ve şehit askerlere seslendi “Biz KKTC’ye sahip çıkarak yola devam edeceğiz dedi.

 Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu, Rumların içerisindeki kin ve nefret sönmediği müddetçe bir anlaşmanın olmayacağını ve her iki ülke güzel temaslar yapacak diyerek seslendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Aksaray Valiliğine ziyarette bulundu. Vali Mehmet Ali Kumbuzoğlu, çeşitli temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Töre'yi valilik önünde karşıladı. Töre, Aksaray'da bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi ve güzel temaslar yapacaklarını belirtti.

Türkiye'ye ve KKTC’ye seslendi

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu, Rumların içerisindeki kin ve nefret sönmediği müddetçe bir anlaşmanın olmayacağını söyledi.

Valilik şeref defterini imzalayan Töre, gazetecilere, Aksaray'da bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.
Ana vatan Türkiye'nin en önemli şehirlerinden Aksaray'da çeşitli ziyaretler yapacaklarını belirten Töre, şöyle konuştu:"Vali Kumbuzoğlu, yakinen tanıdığımız bir dostumuz. TBMM'de görev yaptığı zamanlarda tanıştık. Aksaray adı gibi güzel bir şehir. Türkiye'nin şehirlerine her Türk'ün gelmesi lazım. Bize de Aksaray'a gelmek bugün nasip oldu. İnşallah güzel temaslarımız olacak. Bütün Anadolu'ya sevgilerimizi ve selamlarımızı iletiyoruz. Gazilerimiz bizi karşıladı, Allah onlara sağlıklı ve uzun ömür versin. Şehit düşenlere Allah'tan rahmet diliyoruz."

Kıbrıs’ın 13’üncü ada olmasına izin vermeyeceklerini yineleyen Başkan Töre, Kıbrıs Türklerinin asla Batı Trakya Türklerinin durumuna düşmeyeceğini vurguladı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Töre, Türkiye’nin Aksaray ilinde temaslarda bulunuyor.

Bu amaçla bu sabah Ankara üzerinden Aksaray’a giden Töre, İl Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu ile birlikte Aksaray Şehitliği’ni ziyaret etti.

Burada gaziler tarafından karşılanan Töre, şehitlik şeref defterini imzaladı, çeşitli hediyeler takdim etti.

Şehitlerin kabrine çiçek bırakan Başkan Töre, basına açıklamalarda bulundu.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitleri rahmetle, gazileri de minnetle anan Başkan Töre, Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk milletinin kahramanlıkları sonucunda kurulduğunu ifade etti.

KKTC’nin kuruluşu öncesinde verilen mücadeleyi de anlatan Töre, Toplu Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın ve Türk Mukavemet Teşkilatı’nın büyük emekleri olduğunu söyledi.

Töre, bugün Kıbrıs’ta iki devletin olduğunu, devletlerinden vazgeçilmesi için kendilerine dünyanın baskı yaptığını, izolasyonlara maruz kaldıklarını ancak tüm bunlara rağmen Türkiye’nin desteği ile KKTC’ye sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydetti.

Töre, Kıbrıs davasının Türkiye ile müşterek yürütüldüğünü ve ayrı gayrı olmadan yola birlikte devam edeceklerini belirtti.

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin boşa beklediğini belirten Töre, “Onlar Gazze’ye baksınlar, orada binlerce sivil insan katlediliyor” dedi.

Filistin’de yaşananların benzerinin yıllar önce Kıbrıs’ta da yaşandığını anımsatan Töre, vatandan vazgeçmeyeceklerini vurguladı.

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