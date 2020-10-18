KKTC cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçları

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) halk, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için saat 08:00’den itibaren oy kullanmaya başladı. Sandıktan yüzde elliyi geçen aday KKTC’yı 5 yıl yönetecek.

Seçimin ikinci turunda Başbakan ve Ulusal Birlik Partisinin (UBP) cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar ile Cumhurbaşkanı ve bağımsız cumhurbaşkanı adayı Mustafa Akıncı yarışacak. KKTC seçimleri, özellikle de Doğu Akdeniz’deki yaşanan gerilim nedeniyle oldukça hayati öneme sahip. UBP cumhurbaşkanı adayı olan Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs’ta çözüm arayışının Türkiye ile mümkün olacağını söylerken, Bağımsız cumhurbaşkanı adayı olan mevcut cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ise, Türkiye’nin müzakere masasında olmamasından yana bir tavır takınarak adada çözümün Birleşmiş Milletler’den geçtiğini söylemekte. Ersin Tatar, Türkiye ile ilişkilerin devam ettirilmesinden yana iken Mustafa Akıncı ise hiç bir ortamda Türkiye ile olunmaması gerektiğini AB ve BM ile yola devam edileceğini söylemekte.

Ersin Tatar, Doğu Akdeniz’de doğalgaz aramalar dahil olmak üzere pek çok konuda Türkiye ile birlike sahada daha aktif olunmasını savunuyor. Özetle Ersin Tatar, KKTC’nin kazanımlarının Türkiye ile birlikte hareket ederek elde edileceğini vurguluyor.

KKTC ikinci tur seçim sonuçları

11 Ekim'de yapılan seçimin ilk turunu Tatar oyların yüzde 32,34'ünü alarak birinci, Akıncı ise yüzde 29,80'ini alarak ikinci sırada tamamlamıştı. KKTC’li seçmenler cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için sandık başında KKTC Yüksek Seçim Kurulu, seçim yasağını 19:00’da kaldırmasıyla birlikte KKTC ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları açıklanmaya başlayacak. KKTC cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçim sonuçlarını buradan takip edebilirsiniz.

KKTC ilk tur cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

KKTC’de hangi aday kimi destekliyor?

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Demokrat Parti (DP), Halkın Partisi (HP) ve Yeniden Doğuş Partisi (YDP), pazar günü yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda destekleyecekleri adayla ilgili kararlarını açıkladı. DP ve YDP ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçiminde Ersin Tatar’ı destleme kararı alırken, hükümet ortağı Halkın Partisi ise seçmenleri serbest baraktı. Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ise Mustafa Akıncı’yı destekleme kararı aldı.