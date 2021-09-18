KKTC Cumhurbaşkanı Tatar’dan flaş açıklama: Bu olmazsa müzakere sürecine geçmeyiz

Cumhurbaşkanı Tatar, İstanbul üzerinden New York’a hareketinden önce Ercan Havalimanı’nda basın toplantısı düzenledi.

Tatar, New York’a BM Genel Sekreteri’nin daveti üzerine temaslarda bulunmak amacıyla gideceğini, burada ikili temaslarda da bulunacağını söyledi.

Tatar, BM Genel Sekreteri ve diğer yapacakları görüşmelerde, ortaya koydukları 6 maddelik önerinin arkasında duracaklarını, yeni siyaseti ve Kıbrıs’ta artık yan yana yaşayan iki ayrı egemen bağımsız devletin iş birliğinde anlaşma olabileceğini aktaracaklarını kaydetti.

Kıbrıs’ta Federal anlayışla bir çözüm bulunamadığını, bunu tüm tarafların gördüğünü ifade eden Tatar, yeni siyaset yeni fikirler ortaya konduğunu, iki devletli çözümü gündeme getirdiklerini ancak ortak bir zemin bulunamadığını kaydetti.

Federal çözüm siyasetini çoktan geride bıraktıklarını, Kıbrıs’ın eski Kıbrıs bu coğrafyanın eski coğrafya olmadığını ifade eden Tatar, Kıbrıs ve bölgede bambaşka bir ortam olduğunu, 1963’te Kıbrıslı Türklerin silah zoruyla ortaklık cumhuriyetinden atıldığını, uzun ve haksız süreçler sonunda Rum devletinin, Kıbrıs Türk halkının referandumda “evet” demesine rağmen AB’ye alınmasının meseleyi daha da karmaşık hale getirdiğini kaydetti.

Meselenin özünün bu olduğunu, BM’de ve diğer yetkililerle yapacakları görüşmelerde bunları anlatacaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı, “Kıbrıs’ta iki ayrı devlet iki ayrı halk vardır.” dedi.

Tatar, kendi kendini yöneten geleceğini tayin eden Kıbrıs Türk halkının ortaya koyduğu yeni siyaseti gerekçeleriyle anlatacaklarını, Federal temelde çoğunluğun azınlığı yöneteceği, Türkiye ile bağların koparılacağı bir sürece girmeyeceklerini vurguladı.

Önemli olan Kıbrıs Türk halkının hakkı, çıkarı, varoluşu olduğunu söyleyen Tatar, pandemi döneminin günlük meseleler olduğunu, bunu aşacaklarını, Doğu Akdeniz’de Türkiye ile birlikte daha güzel günlere ulaşacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, üçlü görüşme konusunda sorulan bir soruya, “planlanan veya resmi davet olan bir durum olmadığını ama diyalogdan kaçmadığını” söyledi.

"Uluslararası eşit statümüz tanınmazsa biz asla resmi müzakere sürecine geçmeyeceğiz"

Bir muhabirin, "Guterres ile Cumhurbaşkanı Tatar ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in yer aldığı planlanmış bir görüşme var mı?" sorusu üzerine Tatar, şu cevabı verdi:

"Şu anda bana daha resmi bir davet gelmedi. Benim için esas olan BM ile yapacağım temaslar ve daha sonra yapacağım diğer temaslardır. Türkiye'nin de farklı ülkelerle temaslarda bize yardımcı olacağını biliyoruz. Bir üçlü görüşme için resmi davet gelirse değerlendiririz. Çok da abartmaya gerek yok. Kıbrıs Türk tarafının pozisyonu açık ve nettir. Eğer bizim egemen eşitliğimiz, uluslararası eşit statümüz tanınmazsa biz asla resmi müzakere sürecine geçmeyeceğiz. Bu duruştan hiçbir güç bizi geri attıramaz. Ancak diyalogdan da kaçındığımız yok. Gayriresmi bir toplantıda buluşmamda bir mahsur yok."