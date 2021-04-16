KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ve Çavuşoğlu'ndan flaş açıklamalar! "Artık müzakere etmeyeceğiz"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlediği ortak basın toplantısı düzenledi.

Ersin Tatar'ın açıklamalarından önemli başlıklar;

Bizlere bir anlaşma empoze edilmeyecekse Kıbrıs Türk halkı doğal olarak kendi egemenliği ile bir anlaşmaya girmek isteyecektir. Gelinen aşamada eski anlayışa göre fark şudur: Eski anlaşmada egemence kelimeler kullanıldı, onlar aldatmacaydı. Esas önemli olan bağımsızlıktır.

"Türkiye'mizin garantörlüğü bizim vazgeçilmezimizdir"

Kıbrıs Türk halkı her zaman anavatan Türkiye'nin desteğini önemsemiştir. Garantörlüğünüz bizim için fevkalade önemlidir. Türkiye'mizin garantörlüğü bizim vazgeçilmezimizdir. Cenevre'deki konferansa bu anlayışla gidiyoruz.

Biz, BM'de devletten devlete ilişkiyi ifade edeceğiz. Böylelikle egemen eşitlik temelinde bir anlaşma olabilir.

"Çizmeyi aşmıştı cevabı da aldı"

Yunan Dışişleri Bakanı'na verilen cevap verilmeliydi. Çizmeyi aşmıştır. Kendine göre orada söylenmemesi gereken şeyleri söylemiştir, cevabı da almıştır. O bakımdan sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Doğu Akdeniz'de onların iddia ettiği gibi yetki alanların dedikleri gibi değildir. Kıbrıs Türk halkının da hakları vardır. Mavi vatanda haklarımız gerçekten onların iddia ettiklerinin çok üzerindedir. Onların iddia ettikleri alan esasında çok daha azdır. Söylenen cevap çok yerindeydi sayın bakanım.

"Erdoğan ve Çavuşoğlu'nun sözleri en büyük teminat"

Sayın Çavuşoğlu'na dünkü cevabı yerinde olduğu için çok teşekkür etmek istiyorum. Biz Doğu Akdeniz'de ne Türkiye'nin ne Kıbrıs Türk halkını asla yedirtmeyiz demeleri, hem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan hem de Bakanımız Çavuşoğlu'nun sözleri en büyük teminat. Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda yaşadığını, soykırımından, zulümden geçtiğini bütün dünya ve kamuoyu görülüyor

Çavuşoğlu'nun yanıtı yerindeydi, haklarımızı yedirmeyiz. Yunan Bakan Dendias çizmeyi aşmıştı, cevabını aldı. Bravo Çavuşoğlu...

"Kur'an Kurslarının kapatılması söz konusu olamaz"

Bundan büyük rahatsızlık duyuyorum. KKTC'de böyle bir şey olamaz. Kur'an Kurslarının kapatılması söz konusu olamaz. Bu çok hassas bir konudur, düzeltilmesi ve spekülasyona son verilmesi en büyük dileğim. Burada inanç özgürlüğü, ibadet özgürlüğü var.

"Artık federasyonu müzakere etmeyeceğimizi defaatle söyledik"

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından önemli başlıklar;

Bir faydası olmayan ve olmayacak olan kararları, statükoya bürünmüş paramatreleri dayatmaya bir anlamı var mı? Sonuçta Kıbrıs müzakerelerine bir kere daha başlarken 2017'de Cenevre'de bir günlük mini konferansta ve tüm görüşmelerde, Rum tarafının masayı devirmesi sebebiyle yaptığımız açıklamalarda tüm muhataplarımıza artık federasyonu müzakere etmeyeceğimizi defaatle söyledik.

Biz artık federal çözüm için zaman kaybetmeyeceğimizi, yeni vizyonun görüşülmesi gerektiğine inanıyoruz. Adadaki gerçekleş çerçevesinde adil, kalıcı, tüm taraflar için kazan kazan bir vizyon ortaya koyuyoruz. Dolayısıyla bu çerçeve adadaki iki devletin eşit bir şekilde statüye sahip olmaları ve birbirlerini tanımalıdır.

İki devlet eşit egemenlikle aynı adada yaşıyorlar, yaşayacaklar. İki devlet işbirliği yapabilir, fırsatları değerlendirebilir. Sonuçta yeni bir müzakere süreci başlatılmasını istiyoruz. Bu çerçevede müzakerenin başlatılmasının anlamlı olabileceğini düşünüyoruz. Cenevre'deki 5+1 gayriresmi bir toplantıdır. Kesinlikle Cranmantona'dan, kaldığımız yerden devam etmeyeceğiz. Bu söz konusu olamaz.

Basın toplantısının belli bir noktasından sonra Yunan Bakan Dendias gerçek dışı ithamlar ve çelişkili ifadelerle suçladı, bu kabul edilemez.

Yunanistan'la son 1,5 yıldır gerginlikler yaşadık. Daha sonra bu farklılıklarımızı diyalog yoluyla görüşerek bir çözüm bulma anlayışı aradık. Yunanistan'ın istememesi sebebiyle 5 yıl hiç yapılmayan istikşafi, istişari görüşmeleri yeniden başlattık. Yine karşılıklı bakanlar olarak yaptığımız ve yapacağımız ziyaretler sonrasında iki lideri bir araya getirerek diğer toplantıları gerçekleştirmekti. Sayın Dendias'ın Ankara ziyaretini de önemli bir yumuşatma fırsatı olarak görmüştük. Sayın Cumhurbaşkanımız nadiren dışişleri bakanlarını kabul eder. Burada da güzel bir görüşme oldu. Son derece dostane bir görüşme oldu. Daha sonra biz baş başa bu konuları ortaya koyduk.

"Dendias haddini aştı"

Birçok söyleyeceğim şeyler var da konumuz o değil. Ev sahibi olarak gereken nezaketi gösterdik. Maalesef sayın Dendias bunun dışına çıktı, haddini de aştı. Ben de gereken cevabı devletim ve milletim adına, ayrıca Kıbrıs'ta konuşuldu, Kıbrıs Türk halkı adına cevabı vermek durumundayım. KKTC'yi tamamen yok sayarsanız, karşı adımlarımızı ihlal olarak görürsünüz. Yunanistan'ın bu konuda samimi karar vermesi lazım. Basın toplantılarında kavga mı edeceğiz, buna karar vermesi lazım.

Sık sık Avrupa Birliği arkamda diyerek bir yere varmanız mümkün değil. Sahada da gördüğünüz gibi ne AB ne de bazı ülkelerin size destek vermediğini gördünüz. Bunu biz çözeriz iki komşu ülke olarak. Onlar sadece silah satar. Türkiye olarak biz bu yapıcı yaklaşımımızı devam ettirmek istiyoruz. Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın bugün daha yapıcı açıklamasını not ettik.

KKTC'de AYM'nin Kur'an kurslarının kapatması kararı

Yargının bağımsızlığı ilkesi ve Anayasa Mahkemesi'nin verdiği bağlayıcı kararlara herkes saygı duyar ama eleştirme hakkımız var

Mahkeme hukuka uygun karar vermediyse bunu ben eleştiririm. Bu karar ideolojik bir karardır. Anayasaya göre ya da hükümlerine göre verilmiş değildir.

Ramazan ayının ilk haftasında bu kararın alınması manidar. Bu ideolojik karar Türkiye'de de hassasiyet oluşturdu.